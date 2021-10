Présence du Front commun pour la transition énergétique à la COP26

MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) sera présent à la COP26, à Glasgow. Cette présence a été motivée par l'importance des enjeux qui y seront débattus.

Les plans de réduction des gaz à effet de serre prévus par les États sont nettement insuffisants pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 oC. Les décisions qui seront prises auront de grandes conséquences. Peut-être s'agit-il du sommet de la dernière chance?

« Les pressions de la société civile pour inciter les gouvernements à prendre des mesures contraignantes contre les gaz à effet de serre sont fondamentales », affirme Elisabeth Gibeau, coordonnatrice du FCTÉ. « C'est pourquoi il faut affirmer une nette volonté d'atteindre des cibles beaucoup plus significatives et qu'il faut répéter ce message, sur place, à Glasgow comme dans toutes les villes du monde. »

Claude Vaillancourt, membre du conseil d'administration du Front commun pour la transition énergétique et président d'ATTAC-Québec, suivra, sur place, les activités du sommet officiel et du Sommet des peuples et témoignera des débats qui y auront lieu.

Le Front commun pour la transition énergétique regroupe 90 organisations, rassemblant au total 1,8 million de personnes, qui contribuent à l'élaboration collective et à la mise en œuvre d'une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale.

