TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - GetApp Canada a récemment lancé sa plus récente étude qui vise à comprendre comment les petites entreprises au Canada ont investi dans les stratégies numériques et les ont déployées pendant la pandémie, et à obtenir un aperçu de leurs plans d'investissement numérique pour 2023.

Les plateformes numériques les plus souvent mises à jour par les PME.

Dans notre première série sur cette étude , nous avons établi que plus du quart des PME interrogées n'avaient pas de stratégie numérique en place avant la COVID-19. Nous avons également constaté que la pandémie a eu une incidence sur l'élimination de certains profils d'emploi, l'embauche de quelques autres et les différents types de logiciels mis en œuvre pendant cette période.

Plus du tiers des PME canadiennes ont fait mention d'une augmentation des occasions de vente (37 %), du trafic sur le site Web (36 %) et de la notoriété de la marque (35 %) comme étant les principaux avantages de la mise en place de stratégies numériques. 88 % des répondants considèrent les canaux de commercialisation, comme le marketing par courriel et le marketing sur les médias sociaux, comme des aspects « très » ou « relativement » importants de leur stratégie numérique.

La majorité des PME sondées mettent à jour les plateformes numériques au moins une fois par semaine

Les PME apportent régulièrement des changements quant à leur présence numérique, principalement dans le but d'interagir avec les clients dans des espaces virtuels. Les mises à jour quotidiennes étaient le plus souvent effectuées sur les médias sociaux et les plateformes d'évaluation. Toutefois, dans le cas des moteurs de recherche (40 %), des plateformes de commerce électronique (38 %) et des sites Web d'entreprises (36 %), les mises à jour se font habituellement au moins une fois par semaine.

Le budget alloué à des stratégies numériques entre 2022 et 2024 devrait demeurer le même (48 %) ou augmenter (43 %) pour la plupart des PME sondées. Parmi ceux qui vont accroître les investissements, 48 % croient que, puisque leur stratégie actuelle fonctionne bien, un investissement plus élevé devrait se traduire par des revenus plus élevés. Un tiers des membres du même groupe (36 %) estiment qu'il faudra investir davantage notamment pour achever la mise en place de leurs stratégies numériques. Parmi les autres raisons invoquées pour justifier les investissements, certains veulent revoir leur approche actuelle en matière de numérisation (10 %) et d'autres veulent remplir des postes vacants (6 %).

La majorité des PME pensent que les grandes entreprises sont favorisées à l'ère du numérique

La plupart des employés de PME interrogés (72 %) étaient d'avis que les grandes entreprises ont été avantagées à l'ère numérique, et 42 % considèrent que leur entreprise est en concurrence avec les grandes entreprises du même secteur. Parmi ceux qui considèrent les grandes organisations comme étant leurs concurrents, 66 % perçoivent cette concurrence comme des facteurs positifs de leur croissance. D'autres employés ne considéraient pas que les grandes entreprises étaient leurs concurrents, ils avaient plutôt l'impression que partager l'industrie avec eux était avantageux pour leur petite ou moyenne entreprise.

« Bien qu'il puisse être terrifiant de se trouver dans la même arène numérique que les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises ont fait état d'un large éventail d'avantages découlant des stratégies numériques », a expliqué Tessa Anaya, analyste de cette étude. « Elles ont été en mesure de joindre un plus grand nombre de clients, d'accroître le trafic sur leurs sites Web et de commencer à utiliser la collecte de données à des fins de marketing et de ventes. Qu'elles considèrent ou non les grandes entreprises comme étant des concurrents déloyaux, les stratégies numériques ont permis à de nombreuses PME sondées de développer leur entreprise de nouvelles façons ».

