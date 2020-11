Deux nouvelles enquêtes de Gallagher révèlent dans quelle mesure l'incertitude économique persistante pousse les employeurs canadiens à repenser leurs stratégies de rémunération et d'avantages sociaux pour se concentrer sur la stabilité financière en 2021

TORONTO, 19 novembre 2020 /CNW/ - Selon l'édition canadienne de l'enquête sur la planification salariale 2020/2021 de Gallagher, 62 % des employeurs avaient mis en œuvre des stratégies d'augmentations des salaires avant la pandémie. Cependant, à mesure que les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 se sont fait sentir, dès la fin du premier trimestre de 2020, de nombreuses entreprises ont été forcées de réduire leur nombre d'employés, de mettre en œuvre des gels de l'embauche et de réduire leurs budgets consacrés à l'augmentation des salaires. Par conséquent, 38 % des employeurs ont indiqué avoir modifié leurs régimes d'augmentation de salaire en 2020, une tendance qui se poursuivra en 2021.

Au moment où les employeurs canadiens établissent leurs stratégies pour l'année à venir, près de la moitié (43 %) des entreprises ont modifié leurs régimes d'augmentation de salaire pour 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Parmi les employeurs qui s'attendent à ce que leurs régimes d'augmentation de salaire de 2021 soient touchés, 45 % s'attendent à réduire les augmentations, 35 % prévoient les suspendre et geler les salaires et 6 % s'attendent à réduire les salaires l'an prochain.

« Les réactions du marché à la pandémie et au ralentissement économique exercent des pressions à la baisse sur les salaires au Canada, et les employeurs nous indiquent que ces mesures de limitation de la rémunération se poursuivront l'an prochain, a déclaré Melanie Jeannotte, présidente-directrice générale de la division des avantages sociaux et des services-conseils en RH de Gallagher au Canada. Il est impossible de prévoir les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les coûts et les revenus au cours de l'année à venir, ce qui amène de nombreux employeurs à remettre en question les augmentations de salaire, afin de préserver des emplois en 2021. »

Les résultats de l'édition canadienne de l'enquête sur la planification salariale 2020-2021 sont cohérents avec ceux de l'édition canadienne de l'enquête et analyse comparative sur la stratégie relative aux avantages sociaux 2020 de Gallagher, qui a révélé qu'en plus d'une réduction des augmentations salariales, l'impact économique de la pandémie de COVID-19 oblige les employeurs canadiens à considérer les avantages sociaux des employés comme moins prioritaires, au profit de la réduction des dépenses et de la stabilité financière. Cette année, le sondage a révélé que le principal défi des entreprises en ce qui concerne les avantages sociaux est le contrôle des coûts (55 %).

« Les priorités des employeurs ont changé à la suite de la pandémie. Les dirigeants accordent moins d'importance à l'acquisition et au maintien de talents, et mettent davantage l'accent sur la stabilité financière et la continuité de leurs activités, a déclaré Mme Jeannotte. Cependant, bien que de nombreux employeurs aient cherché à réduire les dépenses en réaction à la pandémie de COVID-19, il est essentiel de se rappeler que le bien-être et l'engagement des employés demeurent des éléments fondamentaux du rendement d'une entreprise. Au moment où les employeurs examinent les structures de coûts des primes totales pour tenir compte de nouvelles réalités financières, il est impératif que ceux-ci répondent également aux besoins changeants de leurs employés. »

L'enquête et analyse comparative sur la stratégie relative aux avantages sociaux a permis de comprendre à quel point les employeurs ont changé de cap pour lutter contre les problèmes de leurs employés causés ou exacerbés par la pandémie. Plus des deux tiers des employeurs (68 %) ont indiqué avoir mis davantage l'accent sur le bien-être émotionnel de leurs employés, car ceux-ci doivent composer avec des changements importants dans leur mode de vie, des préoccupations financières et d'autres sources d'anxiété causées par la pandémie. L'étude de Gallagher a révélé que plus de la moitié (56 %) des employeurs ont accru leurs initiatives globales de bien-être des employés pendant la pandémie, en offrant de nouvelles ressources et de nouveaux outils (37 %) ou des programmes élargis (19 %). En outre, en réponse au stress lié à la sécurité financière personnelle créé par la pandémie de COVID-19, près d'un employeur sur cinq (19 %) a accru son soutien au bien-être financier de ses employés.

Voici d'autres conclusions clés tirées de l'enquête et analyse comparative sur la stratégie relative aux avantages sociaux :

Pour limiter les coûts, les employeurs explorent des structures de coûts variables et rééquilibrent le partage des coûts. Les employés comptent parmi les actifs les plus importants d'une entreprise, tout en étant parmi les plus onéreux en raison des coûts associés à la rémunération et aux avantages sociaux. L'inflation des frais médicaux continue de dépasser l'inflation générale au Canada . Par conséquent, les employeurs commencent à rééquilibrer le partage des coûts traditionnellement généreux entre les multiples composantes de la conception des régimes d'avantages sociaux. Alors que la majorité des employeurs contribuent encore à 100 % des régimes, les tendances à la baisse abondent : moins d'employeurs offrent une couverture complète de la coassurance des soins de santé prolongés (en baisse de 3 %), des primes de soins de santé prolongés (en baisse de 6 %), de la coassurance des services paramédicaux (en baisse de 6 %) et des primes d'assurance-médicaments (en baisse de 9 %).

Les employés comptent parmi les actifs les plus importants d'une entreprise, tout en étant parmi les plus onéreux en raison des coûts associés à la rémunération et aux avantages sociaux. L'inflation des frais médicaux continue de dépasser l'inflation générale au . Par conséquent, les employeurs commencent à rééquilibrer le partage des coûts traditionnellement généreux entre les multiples composantes de la conception des régimes d'avantages sociaux. Alors que la majorité des employeurs contribuent encore à 100 % des régimes, les tendances à la baisse abondent : moins d'employeurs offrent une couverture complète de la coassurance des soins de santé prolongés (en baisse de 3 %), des primes de soins de santé prolongés (en baisse de 6 %), de la coassurance des services paramédicaux (en baisse de 6 %) et des primes d'assurance-médicaments (en baisse de 9 %). L'harmonisation des avantages et des préférences changeantes liés au milieu de travail augmente la valeur perçue par les employés. À l'avenir, les employeurs se tourneront probablement vers des stratégies, des politiques et des pratiques plus souples en matière de rémunération globale, qui pourront être remaniées pour mieux s'harmoniser aux tendances en besoins et en intérêts de la main-d'œuvre. Le nombre d'employés en télétravail à temps plein a plus que triplé entre le début de 2020 et le mois de juin de cette année-là, pour atteindre 72 % des employés, et la plupart des employeurs (85 %) s'attendent à maintenir leurs politiques de travail à domicile après la pandémie pour répondre aux besoins des employés qui préfèrent ce mode de fonctionnement. Étant donné que la santé physique et émotionnelle est une priorité tant pour les employés que pour les employeurs, un accès accru aux options de soins de santé virtuels et de régime d'aide aux employés et des politiques plus souples en matière de congés de maladie et de congés personnels autorisés sont de plus en plus importants pour la perception de la valeur des programmes d'avantages sociaux.

À l'avenir, les employeurs se tourneront probablement vers des stratégies, des politiques et des pratiques plus souples en matière de rémunération globale, qui pourront être remaniées pour mieux s'harmoniser aux tendances en besoins et en intérêts de la main-d'œuvre. Le nombre d'employés en télétravail à temps plein a plus que triplé entre le début de le mois de juin de cette année-là, pour atteindre 72 % des employés, et la plupart des employeurs (85 %) s'attendent à maintenir leurs politiques de travail à domicile après la pandémie pour répondre aux besoins des employés qui préfèrent ce mode de fonctionnement. Étant donné que la santé physique et émotionnelle est une priorité tant pour les employés que pour les employeurs, un accès accru aux options de soins de santé virtuels et de régime d'aide aux employés et des politiques plus souples en matière de congés de maladie et de congés personnels autorisés sont de plus en plus importants pour la perception de la valeur des programmes d'avantages sociaux. Les stratégies pour se sortir de la pandémie pourraient permettre aux entreprises de prospérer pendant les périodes de perturbation futures. La plupart des employeurs planifiaient et géraient leurs avantages sociaux d'une année à l'autre (66 %) en 2020, tandis que seulement 12 % d'entre eux misaient sur une stratégie pluriannuelle. Toutefois, compte tenu de l'impact de la pandémie de COVID-19, il existe des arguments plus solides en faveur de la préparation d'une feuille de route à plus long terme qui comprend la planification de scénarios et des points de contrôle réguliers pour s'assurer de satisfaire les besoins et les intérêts des employeurs et des employés. Cela comprend la mise à jour des politiques relatives aux congés, à la formation des gestionnaires visant à garantir la conformité aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux et aux investissements dans les technologies des RH qui peuvent soutenir de façon plus sécuritaire les domaines d'intensité croissante, y compris les départs et les licenciements.

« La notion d'activités régulières a perdu tout son sens en 2020. La coexistence avec la pandémie de COVID-19 a exigé un niveau d'adaptabilité sans précédent, mais les employés recherchent surtout la stabilité, a déclaré Mme Jeannotte. Les employeurs qui peuvent trouver le juste équilibre entre la réduction des coûts et les investissements dans la santé financière, physique et mentale de leurs employés seront en meilleure position pour conserver leur personnel et attirer de nouveaux talents lorsque le marché du travail reprendra. »

À PROPOS DE L'ENQUÊTE SUR LA PLANIFICATION SALARIALE 2020-2021

L'édition canadienne de l'enquête sur la planification salariale 2020-2021 de Gallagher aide les employeurs à prendre des décisions éclairées au sujet des régimes et des programmes de rémunération et d'avantages sociaux qui attirent et retiennent les meilleurs talents sans courir à leur perte. Le sondage réalisé en juillet et août 2020 a permis de recueillir des données auprès de dirigeants d'entreprises, ainsi que de spécialistes en ressources humaines et en finances représentant 226 organisations. Vous pouvez vous procurer l'édition canadienne de l'enquête sur la planification salariale 2020-2021 au coût de 650 $ en envoyant un courriel à l'adresse [email protected]

À PROPOS DE l'enquête et analyse comparative sur la stratégie relative aux avantages sociaux

L'édition canadienne de l'enquête et analyse comparative sur la stratégie relative aux avantages sociaux 2020 de Gallagher est un outil conçu pour aider les employeurs à déterminer une nouvelle approche du bien-être total et à en établir les priorités, ainsi qu'à communiquer efficacement les changements importants apportés à leurs programmes d'avantages sociaux de 2021 au cours de la période d'inscription à venir cet automne. L'étude a permis de recueillir des données auprès de 681 employeurs de février à juin 2020, et de brosser un tableau détaillé des effets de la pandémie sur les avantages sociaux et la rémunération des employés. Vous pouvez vous procurer l'édition canadienne de l'enquête et analyse comparative sur la stratégie relative aux avantages sociaux 2020 au coût de 650 $ en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

À PROPOS DE GALLAGHER

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) est une société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils dont le siège social est situé à Rolling Meadows, en Illinois. Elle exerce des activités dans 49 pays, et offre des services à la clientèle dans plus de 150 pays, grâce à un réseau de courtiers et d'experts-conseils correspondants.

