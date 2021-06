« Je suis enchanté de constater que l'esprit d'entreprise est bien vivant au Canada. La COVID-19 a sans aucun doute perturbé la vie des Canadiens de multiples façons, mais ces perturbations peuvent être synonymes de nouvelles opportunités », estime David Marquis, vice-président et directeur national d'Intuit Canada. « Cette idée est particulièrement vraie pour les entrepreneurs. Je crois que les millions de nouveaux entrepreneurs canadiens seront la clé de notre reprise économique tandis que nous nous remettons des contrecoups de la pandémie. »

Malgré une année pour le moins difficile, la majorité des entrepreneurs canadiens (73 pour cent) et des aspirants entrepreneurs (76 pour cent) se disent optimistes face à l'avenir. La confiance des entrepreneurs représente un signe positif pour la reprise économique immédiate du pays dans la foulée de la pandémie. Si 68 pour cent des entrepreneurs nomment l'argent comme facteur de motivation principal, la flexibilité offerte par l'entrepreneuriat est également un argument convaincant pour plusieurs : 46 pour cent des répondants déclarent être motivés par la perspective d'une plus grande liberté créative et 47 pour cent par la liberté de posséder sa propre entreprise.

Si l'argent est un puissant moteur d'action pour les entrepreneurs, elle est aussi une source importante de préoccupations. Près de la moitié des entrepreneurs canadiens sondés disent avoir des inquiétudes d'ordre financier (46 pour cent). Plusieurs répondants rapportent également des niveaux élevés de stress. Gérer sa propre entreprise requiert énormément de temps et d'énergie, ce qui nuit à l'équilibre travail-famille, et peut s'avérer mentalement et émotionnellement épuisant. Plus d'un répondant sur quatre (27 pour cent) affirme notamment avoir vu sa charge de travail augmenter en raison de la pandémie.

Autres conclusions de l'étude

La pandémie de COVID-19 a accentué le désir de changer de carrière chez une majorité des entrepreneurs canadiens (55 pour cent) et des aspirants entrepreneurs (77 pour cent), ce qui entraîne son lot de promesses et de défis à relever. Les résultats du sondage révèlent également les conclusions suivantes:

Le futur est numérique : Les aspirants entrepreneurs misent largement sur le numérique. Quatre répondants sur cinq (79 pour cent) prévoient vendre leurs produits ou leurs services en ligne.

Le futur est numérique : Les aspirants entrepreneurs misent largement sur le numérique. Quatre répondants sur cinq (79 pour cent) prévoient vendre leurs produits ou leurs services en ligne.

La gestion des finances est le talon d'Achille de plusieurs : Bien que la gestion des finances soit l'un des plus grands défis pour les entrepreneurs, seulement un tiers des répondants (33 pour cent) utilisent une solution de comptabilité ou retiennent les services d'un professionnel.

Les entrepreneurs canadiens ont besoin de soutien pour réussir : Le trois-quarts des répondants (76 pour cent) estiment que gérer leur propre entreprise est une source de stress, et la moitié (49 pour cent) considèrent qu'ils n'ont pas accès à suffisamment de ressources en santé mentale. Les Canadiens sont résilients : Soixante-douze pour cent des Canadiens qui se sont lancés en affaires au cours de la dernière année considèrent leur entreprise comme un « projet secondaire » créé dans la foulée de la pandémie.

Pour en savoir plus sur les résultats de l'étude, consultez le: http://intuit.me/entrepreneurshipreport.

À propos de l'étude

Le sondage, réalisé auprès des membres du panel Angus Reid au nom d'Intuit QuickBooks Canada, a été rempli par 2 006 Canadiens formant un échantillon représentatif de la population du pays. Parmi l'échantillon total, 589 répondants s'identifiaient comme entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils avaient créé une entreprise, seuls ou avec d'autres, officiellement constituée en société ou non, leur servant de source de revenus principale ou d'appoint, et 247 s'identifiaient comme aspirants entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils considéraient créer une entreprise au cours des 2 prochaines années. La marge d'erreur estimée est de +/- 3 pour cent à un intervalle de confiance de 95 pour cent. Le sondage a été mené en ligne du 14 au 19 avril 2021.

