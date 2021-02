Près de 900 000 $ pour le secteur bioalimentaire dans la MRC du Golfe-du-saint-laurent

GROS-MÉCATINA, QC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Une somme de 887 500 $ répartie sur cinq ans est accordée pour une entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en contexte nordique sur le territoire de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. Cette entente permettra l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan stratégique en plus de soutenir différentes initiatives agricoles en lien avec celui-ci.

Les partenaires de cette entente sont le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent ainsi que le Regroupement de diversification économique de Mécatina (RDEM).

« Le secteur bioalimentaire est très important pour le Québec. Il joue un rôle de premier plan au regard de l'alimentation, de son apport au développement économique et de sa participation à la mise en valeur des territoires. Particulièrement dans le contexte actuel et en région éloignée, il est essentiel d'innover et de structurer les efforts afin de favoriser les retombées économiques locales et la sécurité alimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Nous sommes fiers de prendre part à cette entente, car elle contribuera au développement économique local. Ce dernier est l'une des priorités de notre gouvernement afin d'assurer la vitalité et l'autonomie du Québec et de ses régions, surtout en ces temps difficiles dus à la pandémie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Cette entente permettra notamment d'appuyer la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent dans ses efforts de diversification économique et de maintenir l'engagement pour le développement du secteur bioalimentaire en contexte nordique. Au final, ce sont les citoyens de la Basse-Côte-Nord qui bénéficieront des résultats du plan stratégique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous sommes très fiers d'être partie prenante de cette entente qui nous permettra de poursuivre les travaux entamés dans la municipalité de Gros-Mécatina, de définir un plan stratégique et de mettre en œuvre des actions pour le développement de ce secteur fort intéressant pour le développement et la diversification de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. »

Randy Jones, président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

« Pour notre organisation, il s'agit d'un appui majeur pour la concrétisation de plusieurs années d'efforts en agriculture nordique. Cette entente vient confirmer l'appui du gouvernement envers les démarches entamées par le Regroupement et solidifier les partenariats pour la suite. »

Brendan Anderson, président du Regroupement de diversification économique de Mécatina

Faits saillants :

La participation financière du MAPAQ à cette entente sera de 400 000 $ et l'apport du MAMH s'élèvera à 300 000 $. La MRC y investira 150 000 $ et le RDEM 37 500 $.

l'apport du MAMH s'élèvera à 300 000 $. La MRC y investira 150 le RDEM 37 500 $. L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). Ce programme permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité a pris la relève du FARR.

