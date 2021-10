Imaginez quand nous serons mis en lumière grâce à vous

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La directrice générale du Centre pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal (CVASM), Madame Deborah Trent, annonce le lancement officiel de la nouvelle identité d'INFO-AIDE VIOLENCE SEXUELLE, la référence panquébécoise en matière de violence sexuelle. Auparavant connue sous l'appellation « Ligne-ressource provinciale pour les victimes d'agression sexuelle », Info-aide violence sexuelle est une entité du CVASM, disponible 24/7 depuis plus de 10 ans grâce au partenariat avec le ministère de la Justice du Québec. Ce changement de nom permet de réaffirmer que la ligne ressource vient en aide aux personnes touchées par toutes formes de violence sexuelle.

Une victime de violence sexuelle, quelle qu'en soit la forme, est une victime de trop. « Saviez-vous qu'ici, au Québec, plus de 80% des victimes connaissent leur agresseur∙e? Que les personnes de groupes marginalisés sont bien plus à risque d'être victimes de violence sexuelle? Que 67% des personnes victimes ont moins de 18 ans? Les cas reportés de cyberviolence et d'exploitation sexuelle n'ont fait que croître ces dernières années. La violence sexuelle est omniprésente », rappelle Madame Trent. « Nous avions initialement le mandat d'aider les personnes victimes d'agression sexuelle, mais nous nous sommes rapidement adaptées pour répondre aux appels en lien avec du harcèlement, de la cyberviolence et notablement de l'exploitation sexuelle. En action depuis plus de 10 ans, notre équipe d'intervenantes téléphoniques est sur la ligne de feu, avec un soutien en français comme en anglais disponible partout au Québec. Quand le besoin de soutien se présente, que ce soit pour une violence sexuelle récente ou passée, la source des ressources est toujours disponible. » conclut la directrice générale du CVASM.

Info-aide violence sexuelle a été reconnu par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale pour sa capacité à centraliser les diverses ressources existantes au Québec. Dans son rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020, le comité recommandait d'ailleurs de bonifier Info-aide violence sexuelle, incluant sa promotion.

Trop de gens ne connaissent toujours pas l'existence de cette ligne . Les personnes de tous les horizons, où qu'elles soient sur le territoire, doivent avoir un accès à de l'aide le plus rapidement et efficacement possible.

« Le gouvernement met tout en œuvre pour mieux accompagner et mieux soutenir les personnes victimes de violence sexuelle. Les services, comme Info-aide violence sexuelle, jouent un rôle essentiel et contribuent à offrir un filet de sécurité aux personnes victimes. Nous sommes heureux de soutenir cette démarche qui vise à mieux faire connaître leurs services. » annonce Monsieur Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec.

La nouvelle identité jumelée à une présence accrue dans la sphère numérique, notamment sur les médias sociaux, permettront à davantage de personnes de trouver Info-aide violence sexuelle facilement dès que le besoin se présente. Le numéro de téléphone reste toujours le même : 1 888 933-9007.

« Pour nous, l'enjeu n'est pas d'encourager les victimes de violence sexuelle à suivre un parcours précis, mais de s'assurer qu'elles soient bien accueillies, écoutées et soutenues dans toutes les démarches qu'elles choisissent d'entreprendre. Pour ce faire, les ressources et services spécialisés doivent être en mesure de desservir adéquatement l'ensemble du territoire, avec un souci pour les besoins particuliers des personnes marginalisées. Afin de bien s'arrimer à la réalité de chaque personne survivante, la collaboration, comme celle entre les CALACS et Info-aide violence sexuelle, est primordiale. Nous travaillons vers un même objectif, soit qu'aucune victime de violence sexuelle ne soit laissée de côté. » conclut Madame Roxanne Ocampo, représentante du Regroupement québécois des CALACS.

Ces dernières années nous démontrent hors de tout doute que des milliers de personnes à travers la province ont toujours besoin de service d'aide. De nombreux organismes et services spécialisés répondent présents pour aider ces personnes à reprendre le contrôle sur leur vie. Il est nécessaire de promouvoir Info-aide violence sexuelle comme étant la source des ressources pour les guider vers l'aide adaptée à leurs besoins.

L'équipe spécialement formée en intervention auprès des victimes de violence sexuelle regroupe tout près de 20 intervenantes au service du grand public et est en mesure de faire face à de nouveaux défis. Après plus de 10 années à gérer la ligne-ressource provinciale, le CVASM reste fidèle à sa mission, celle d'aider toute personne victime de violence sexuelle de façon sécuritaire pour répondre à ses besoins dans le respect de ses choix.

Info-aide violence sexuelle est une ligne téléphonique qui offre de l'écoute, de l'information, du soutien et des références, disponible 24/7, anonyme et confidentiel, gratuit et bilingue. Le service est ouvert à TOUTE personne touchée par de la violence sexuelle, quel que soit l'âge ou le genre : les victimes, les proches, les intervenants, les personnes qui ont un doute ainsi que la population générale. Le service est géré par le CVASM, et mandaté et financé par le ministère de la Justice du Québec.

