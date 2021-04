Près de 868 000 $ pour améliorer la couverture ambulancière à Cabano

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, accompagnée du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que la couverture ambulancière sera renforcée dans le secteur de Cabano.

Ainsi, le secteur de Cabano bénéficiera de la conversion de son horaire de faction en horaire à l'heure. Cette transformation représente un investissement annuel supplémentaire de 867 962 $.

Cette modification permanente permet de concrétiser l'engagement du premier ministre à l'été 2020 concernant les services préhospitaliers d'urgence.

Citations :

« Notre objectif est qu'en tout temps, partout au Québec, les personnes qui font appel aux services préhospitaliers d'urgence obtiennent une réponse appropriée, efficiente et de qualité. Nous analysons la situation dans chacune des régions du Québec afin de s'assurer de mieux répondre aux besoins des citoyens, tout en augmentant le sentiment de sécurité de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette annonce appuie notre engagement à optimiser l'utilisation des ressources ambulancières et améliorer la desserte sur le territoire de façon significative. La bonification des services permettra de veiller à la sécurité de la population tout en renforçant la présence des ambulanciers et ambulancières dans le secteur. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches

« Notre gouvernement témoigne aujourd'hui de ses efforts pour répartir de façon optimale les ressources dont nous disposons afin d'offrir les soins nécessaires, dans le meilleur délai possible. Cet investissement permettra d'améliorer l'offre de service et d'assurer une meilleure couverture ambulancière à la population dans le secteur de Cabano. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

