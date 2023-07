Près de 80 % des médecins du monde entier croient à tort que la nicotine cause le cancer du poumon et contrecarre les efforts visant à aider un milliard de fumeurs à arrêter de fumer

Une enquête menée auprès de plus de 15 000 médecins dans 11 pays révèle la nécessité de poursuivre l'éducation à ce sujet La Fondation pour un monde sans fumée invite les chercheurs à proposer de nouveaux programmes d'analyse et d'éducation

En moyenne, près de 77 % des médecins croient à tort que la nicotine cause le cancer du poumon et 78 % croient qu'elle cause l'athérosclérose.

Bien qu'en moyenne, 87 % des médecins soient au moins modérément d'accord pour dire qu'aider les patients à cesser de fumer est une priorité, le manque de formation et de connaissances sur la nicotine a des répercussions négatives sur l'abandon du tabac et les conseils sur la réduction des risques.

Fait encourageant, en moyenne, plus de 80 % des médecins interrogés s'intéressent au moins modérément à la formation sur l'abandon du tabac et la réduction des risques du tabac.

NEW YORK, 20 juillet 2023 /CNW/ -- Selon un sondage financé par une subvention de la Fondation pour un monde sans fumée , une majorité importante de médecins du monde entier attribue par erreur les conséquences négatives du tabagisme sur la santé à la nicotine, compromettant directement les progrès réalisés pour aider les fumeurs à cesser de fumer.

Sermo , une plateforme indépendante et leader dans le domaine des perspectives professionnelles de soins de santé exploitables, a interrogé plus de 15 000 médecins en ligne dans 11 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Chine, États-Unis, Grèce, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon et Royaume-Uni).

Même si 87 % des médecins, au moins modérément, sont d'accord pour dire qu'aider les patients à cesser de fumer est une priorité, il est troublant de constater qu'en moyenne 74 % des médecins croient à tort que la nicotine cause toute une gamme de maladies, du cancer du poumon à la MPOC.

Ces résultats soulèvent de graves préoccupations au sujet de la capacité des médecins à donner aux patients qui fument les conseils les plus précis et les plus efficaces sur la façon d'arrêter de fumer. Cette perception erronée pourrait expliquer le fait qu'en moyenne, seulement la moitié des médecins (55 % en moyenne) recommandent une thérapie de remplacement de la nicotine en vente libre pour aider les patients à réduire ou à arrêter de fumer.

« Il est impératif que les médecins reçoivent la formation appropriée pour connaître les faits au sujet des options de réduction des risques de la nicotine et du tabac qui peuvent aider leurs patients à cesser de fumer », a affirmé le Dr Muhammad Ahmed, directeur de la recherche scientifique et en santé, Fondation pour un monde sans fumée. « Avec plus de 7 millions de fumeurs qui meurent chaque année de maladies liées au tabagisme dans le monde, de nombreuses vies peuvent être sauvées si les médecins connaissent mieux les outils de renoncement au tabac disponibles ».

Le Dr Jed Rose, président et chef de la direction du Rose Research Center (RRC) et co-inventeur du timbre à la nicotine, a affirmé : « Les patients se tournent vers les médecins pour obtenir des conseils de confiance en matière de santé. Par conséquent, il est essentiel que les médecins fournissent des conseils exacts et à jour aux fumeurs au sujet des risques pour la santé liés au tabagisme par rapport à l'utilisation de produits qui procurent de la nicotine sans combustion ».

Le RRC est un établissement de recherche situé à Raleigh, en Caroline du Nord, qui se spécialise dans la recherche sur la dépendance au tabac, y compris la recherche sur les fumeurs, la dépendance, l'abandon du tabac, la réduction des risques du tabac et l'utilisation d'autres produits du tabac. Le RRC est un bénéficiaire de la Fondation pour un monde sans fumée.

Même s'il y a presque unanimité dans le milieu des soins de santé pour dire que la combustion, plus que la nicotine, est ce qui entraîne les conséquences négatives du tabagisme sur la santé, le sondage auprès des médecins a révélé ce qui suit :

74 % des médecins en moyenne conviennent au moins modérément que la nicotine cause le cancer du poumon, de la vessie, de la tête, du cou et de l'estomac;

Aux États-Unis, ce chiffre est de 70 %.

En Allemagne, ce chiffre est de 78 %.

En Chine, ce chiffre est de 86 %.

Au Japon, ce chiffre est de 85 %.

78 % des médecins en moyenne conviennent au moins modérément que l'athérosclérose est causée par la nicotine;

76 % des médecins en moyenne sont au moins modérément d'accord pour dire que la MPOC est causée par la nicotine.

Bien que ces perceptions erronées soient alarmantes, en moyenne, 81 % des médecins interrogés s'intéressent au moins modérément à la formation axée sur l'abandon du tabac et la réduction des risques du tabac.

Le sondage, qui a été mené en 2022, a aussi révélé que, bien que les conversations des médecins avec les patients qui fument mettent l'accent sur les avantages pour la santé de réduire ou d'arrêter de fumer (73 % en moyenne, à l'échelle mondiale) et les risques pour la santé de continuer (73 % en moyenne, à l'échelle mondiale), un nombre relativement faible de médecins - un peu plus de la moitié (56 % en moyenne, à l'échelle mondiale) en moyenne - recommandent de réduire la quantité de produits du tabac fumables et moins de la moitié des médecins (48 % en moyenne, à l'échelle mondiale) aident les patients à élaborer un plan d'abandon.

La Fondation pour un monde sans fumée invite les chercheurs à soumettre des propositions pour analyser plus en profondeur les résultats du sondage auprès des médecins et à proposer des programmes qui aideraient les médecins à mieux maîtriser l'abandon du tabac et la réduction des risques du tabac. Les chercheurs qui souhaitent soumettre une proposition doivent écrire à [email protected] . Les résultats du sondage des médecins sont accessibles sur le site Web de la Fondation à www.smokefreeworld.org/doctorssurvey2022/ .

