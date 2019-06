Près de 71 M$ pour dix nouveaux projets d'agrandissement et de construction d'écoles dans la région de Lanaudière

TERREBONNE, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales), M. Louis-Charles Thouin, se réjouit de l'annonce historique de 128 nouveaux projets d'agrandissement et de construction d'écoles à travers le Québec faite par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Des centaines d'élèves de la région de Lanaudière pourront ainsi profiter de dix projets d'ajout d'espace grâce à un investissement de 70 972 811 $.

Le démarrage de l'ensemble des projets pourra débuter dès cet été grâce à la modernisation des règles du Ministère. Dans le but de mieux répondre aux demandes des commissions scolaires, le MEES adopte une planification pluriannuelle pour la première fois de son histoire. En effet, 29 projets pourront profiter d'une part de financement approximative de 10 %, de leur coût total estimé, qui permettra leur démarrage dès maintenant et accélérera ainsi les démarches associées à leur réalisation. Le financement des projets sera complété dès que les commissions scolaires seront prêtes à franchir les autres étapes de réalisation et que les investissements nécessaires à leur poursuite seront prévus au Plan québécois des infrastructures.

« Les milieux de vie que fréquentent nos enfants ont certainement une incidence sur leur développement, leur estime de soi, leur réussite et leur bonheur. Tout le monde souhaite que les élèves aient le goût de se rendre à leur école, qu'ils s'y sentent bien et qu'ils réussissent à la hauteur de leurs capacités. C'est pourquoi je me réjouis de voir notre gouvernement investir si massivement dans les écoles de notre région. C'est aussi toute notre population qui en bénéficie. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales)

« Ce que nous souhaitons pour les élèves du Québec, ce sont de belles écoles qui favorisent leur plein épanouissement. Avec ce nombre record de projets d'agrandissement et de construction, nous venons offrir des environnements d'apprentissage modernes et combler le manque de locaux, un problème qui remonte aux gouvernements précédents. Notre gouvernement n'a pas peur d'investir en éducation et il remet l'élève au cœur de ses actions, que ce soit sur le plan des services professionnels offerts aux élèves, des sorties culturelles, des activités parascolaires ou de l'amélioration des écoles. Comme ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, comme enseignant et comme père, j'en suis fier. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les commissions scolaires.

vise les projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les commissions scolaires. L'ensemble des projets pour lesquels un besoin d'espace est reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur vont démarrer cette année. Ces investissements sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2019-2029.

Voici la répartition de l'aide financière par commission scolaire dans la région :

Commission scolaire des Affluents Montant Agrandissement de l'école secondaire Du Coteau* 2 119 329 $ Agrandissement de l'école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur* 2 583 854 $ Agrandissement de l'école Gareau à L'Assomption 14 981 648 $ Agrandissement de l'école secondaire Armand-Corbeil* 2 754 303 $ Démolition et de reconstruction de l'école Amédée-Marsan à L'Assomption 9 183 877 $ Construction d'un centre régional de formation professionnelle pour

techniques d'usinage à Mascouche 7 312 107 $ Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet de construction d'une école

secondaire 10 000 000 $ Commission scolaire des Samares

Agrandissement de l'école Sainte-Hélène à Sainte-Mélanie 5 761 547 $ Agrandissement de l'école de Saint-Alphonse à Saint-Alphonse-Rodriguez 7 161 549 $ Agrandissement de l'école primaire de Saint-Calixte 9 114 597 $ Total 70 972 811 $

* Projets financés approximativement à 10 %. Le financement sera complété lorsque les projets seront prêts à franchir les autres étapes.

