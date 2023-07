Près de 680 000 $ pour soutenir le développement de la ville de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annoncent l'octroi d'une somme de 679 047 $ pour le développement des services culturels et sportifs de la ville de Lac-Mégantic. La somme allouée provient d'une enveloppe de 19 millions de dollars que le gouvernement du Québec a choisi de redistribuer pour soutenir la communauté à la suite de la tragédie ferroviaire.

Cinq nouveaux projets pourront aller de l'avant grâce à ce soutien financier. Les propositions ont été soumises au comité consultatif citoyen piloté par le député de Mégantic.

Organisme Projet Soutien financier La Fabrique de la paroisse Sainte-Agnès Animation touristique à l'église Sainte-Agnès 100 000 $ Syndicat de la copropriété Promenade Papineau Revitalisation de la façade de la Promenade Papineau 100 000 $ Comité culturel Mégantic inc. Acquisition d'un piano à queue de neuf pieds pour la salle de spectacles Montignac 70 000 $ Église évangélique Fontaine d'eau vive Agrandissement des locaux de l'église évangélique Fontaine d'eau vive 200 000 $ Club de volleyball les Mousquetaires Aménagement d'un centre de volleyball de plage 209 047 $

D'autres annonces de subvention seront réalisées ultérieurement pour permettre la concrétisation de projets significatifs pour la population de Lac-Mégantic.

« Notre communauté a de grandes aspirations pour revitaliser la région, et le gouvernement du Québec répond présent en vue de lui donner les moyens de ses ambitions. Les projets subventionnés contribueront à offrir une cure de jouvence à notre ville, puis à favoriser le développement économique et touristique. Tant les familles qui sont de passage que nos concitoyennes et concitoyens pourront profiter des nouvelles installations. »

François Jacques, député de Mégantic

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les initiatives citoyennes comme celles présentées par la communauté de Lac-Mégantic. Les projets soutenus par l'investissement annoncé aujourd'hui bénéficieront directement à la population méganticoise, notamment en favorisant la culture et les activités sportives. Nous remercions tous ceux et celles qui s'impliquent dans la concrétisation de ces projets importants pour la communauté. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Ces nouvelles initiatives contribueront assurément au dynamisme de ce beau coin du Québec. Que les projets concernent le tourisme, les loisirs, la culture ou encore le domaine communautaire, nul doute que leurs retombées seront positives pour la population, et je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

