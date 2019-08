Près de 6,5 M$ supplémentaires pour deux cégeps de la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, se réjouit de l'annonce du financement supplémentaire dont bénéficieront les cégeps du Québec, en particulier ceux de la région de l'Outaouais, qui recevront près de 6,5 millions de dollars.

Rappelons que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a annoncé que les établissements collégiaux du Québec pourront profiter, dès la rentrée automnale, d'un budget additionnel de 68 millions de dollars à la suite de la révision du modèle d'allocation des ressources. Si l'on prend en considération les sommes visant à financer les coûts de système et les améliorations apportées à la rémunération des enseignants, il s'agit d'un investissement d'envergure de 150 millions de dollars pour l'année scolaire 2019-2020 dans les cégeps.

Répartition des montants supplémentaires par établissement

Établissement Bonification Cégep Héritage 1,8 M$ Cégep de l'Outaouais 4,7 M$ Total 6,5 M$

« Quelle belle nouvelle pour les cégeps de la région de l'Outaouais. Je remercie mon collègue Jean-François Roberge pour cette révision du modèle d'allocation des ressources qui permettra à nos établissements collégiaux de profiter d'une souplesse plus que bienvenue dans la gestion de leur budget. Cette somme supplémentaire vient non seulement soutenir les établissements dans leur mission éducative, mais vient aussi consolider leur pouvoir d'attractivité permettant ainsi à davantage d'étudiants de demeurer dans leur région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Après plusieurs années à composer avec une situation financière fragile, les cégeps auront dorénavant les coudées franches pour mettre en place les mesures qu'ils jugeront nécessaires et ainsi permettre aux étudiants de réussir, selon leurs priorités et leurs besoins. Les directions des cégeps ont toute ma confiance pour donner un nouveau souffle au réseau collégial. Finalement, ce sont les étudiants et la société québécoise qui en seront les grands gagnants! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Pour les cégeps, ces investissements permettront :

d'améliorer leur situation financière, notamment dans le cas des plus petits établissements, souvent situés en région, et d'assurer la pérennité du modèle d'allocation pour plusieurs années;

une plus grande responsabilisation ainsi que plus de souplesse et d'autonomie dans le choix des moyens à privilégier pour organiser le déploiement régional de leurs activités scolaires et ainsi mieux répondre aux besoins des étudiants;

une reconnaissance et un renforcement de l'importance des activités de recherche et des responsabilités des cégeps dans leurs collectivités;

un financement plus simple et plus prévisible pour mieux répondre au contexte actuel;

un meilleur financement du fonctionnement des bâtiments, permettant d'offrir un milieu plus accueillant et plus sécuritaire.

Pour les étudiants, ces investissements permettront :

d'améliorer l'accès aux études collégiales dans toutes les régions du Québec;

d'améliorer la qualité des formations et des services qui leur sont offerts pour mieux les soutenir et favoriser leur réussite.

