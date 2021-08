Près de 50 000 $ pour promouvoir et valoriser la langue française en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 49 500 $ pour soutenir un projet faisant la promotion et la valorisation de la langue française dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette aide financière est accordée au Petit Théâtre du Vieux Noranda afin qu'il mette en place un système de radiodiffusion au profit des jeunes de moins de 18 ans. En participant à ce projet éducatif et ludique, ces derniers auront l'occasion de développer leur écoute et l'utilisation d'un français de qualité dans leurs communications écrites et orales. Dans le cadre des émissions, qui seront diffusées sur le Web, ils pourront créer et diffuser en français des productions culturelles et rencontreront des personnalités publiques qui feront valoir la richesse de la langue française.

Porté par un organisme de Rouyn-Noranda, ce projet sera réalisé en partenariat avec le réseau scolaire et aura une large portée en donnant la parole aux jeunes de plusieurs régions du Québec, dont ceux du Grand Montréal. Il permettra également à des élèves allophones de développer leurs habiletés en langue française et d'apprécier ainsi cette langue, tout en étant soutenus et motivés par leurs pairs.

Cette initiative a été retenue dans le cadre de l'édition 2020-2021 de l'appel de projets du Programme de promotion et de valorisation de la langue française. Elle contribuera à la promotion de la langue française par des jeunes, et ce, auprès de leur propre génération.

À l'échelle du Québec, en vertu de cet appel de projets, le gouvernement du Québec a octroyé une somme de 1 247 100 $ pour soutenir 29 projets.

Citations

« La promotion et la valorisation de la langue française ne peuvent produire de résultats tangibles sans la participation des générations futures. Sa maîtrise est primordiale pour permettre aux jeunes Québécois de s'épanouir. Je suis fier que notre gouvernement soutienne une telle initiative, permettant ainsi aux jeunes de Rouyn-Noranda et du Québec d'avoir un rôle de premier plan dans la valorisation de notre langue en Abitibi-Témiscamingue. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« Je tiens à féliciter le Petit Théâtre du Vieux Noranda pour cette belle initiative. Votre projet contribue non seulement à faire rayonner la langue française en Abitibi-Témiscamingue, mais également à travers le Québec. Votre implication assure la vitalité de notre langue commune pour les générations futures. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Ce projet inclusif et structurant utilise la radio pour favoriser le développement et la valorisation de la langue française comme outil de communication chez les jeunes, et comme ouverture à la culture et au monde. Ce contexte de radio par et pour les jeunes amène une meilleure connaissance de soi et des autres et favorise le développement en français de la créativité, à travers les différents formats choisis, autant chez ceux qui présentent leurs créations que chez ceux qui les écoutent. »

Rosalie Chartier-Lacombe, directrice générale du Petit Théâtre du Vieux Noranda

Information complémentaire

Le Programme de promotion et de valorisation de la langue française du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française appuie des projets contribuant à protéger le français ainsi qu'à promouvoir son utilisation en tant que langue officielle. Il vise également à en renforcer l'utilisation comme langue commune à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, et ce, dans toutes les sphères de la vie en société.

Les sommes octroyées découlent des investissements de 50 M$ sur cinq ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2020 pour protéger, promouvoir et valoriser la langue française.

Lien connexe :

Les informations relatives à l'appel de projets du Programme de promotion et de valorisation de la langue française 2020-2021 sont accessibles sur le site Web Quebec.ca :

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf

