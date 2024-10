Près de 4,5 millions $ pour un CPE de 80 places à l'UQTR

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, en compagnie du ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, du recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchette, du maire suppléant de Trois-Rivières, M. Daniel Cournoyer, et du directeur général du CPE-BC les Petits collégiens, M. Pierre-Philippe Foucher, a procédé à la première pelletée de terre de la nouvelle installation du CPE Les Petits Collégiens.

Dès le printemps prochain, la nouvelle installation du CPE accueillera 80 enfants, dont 20 poupons. En partenariat avec l'UQTR, les places seront offertes aux parents-étudiants ainsi qu'aux employés de l'Université. La quatrième installation du CPE Les Petits Collégiens sera située à même le campus de l'UQTR afin de faciliter une meilleure conciliation famille-études-travail. Le CPE offrira des services adaptés aux besoins des parents et des employés, notamment avec des horaires atypiques, tout en offrant des places de qualité à 9,10 $.

Le projet est rendu possible grâce au soutien financier de près de 4,5 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec.

Avec le Grand chantier pour les familles, lancé en octobre 2021, le gouvernement du Québec souhaite d'une part compléter le réseau, et de l'autre, le rendre plus flexible et adapté aux besoins des familles québécoises. Depuis 2021, le gouvernement a créé plus de 25 000 nouvelles places à 9,10 $ partout au Québec.

Citations :

« Grâce à cette initiative, le CPE Les Petits Collégiens offrira encore plus de places à tarif réduit aux familles de Trois-Rivières. De son côté, l'UQTR se distingue en favorisant davantage la conciliation famille-études-travail. Je suis fière que le gouvernement du Québec ait participé à ce projet. Ainsi, dès le printemps 2025, les parents-étudiants et les employés de l'université profiteront de ces places de qualité à 9,10 $. Je souhaite saluer au passage toutes les personnes qui ont travaillé fort pour faire de ce projet une réalité. Je suis convaincue que les enfants et le personnel passeront des moments magiques dans cette nouvelle installation. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« L'UQTR est un établissement d'enseignement d'envergure qui fait la fierté de la région. On y forme de nouveaux talents qui se démarquent dans plusieurs domaines et de nombreuses personnes y travaillent au quotidien. Pour les appuyer, il faut des services qui leur sont adaptés. L'annonce du nouveau CPE Les Petits Collégiens est importante et s'ajoute à une série de mesures prises par l'université pour mieux servir ses parents-étudiants et ses employés. Le cumul de plusieurs initiatives comme celles-ci permettra d'offrir aux familles de chez nous plus de milieux sains et sécuritaires favorisant l'épanouissement des tout-petits. C'est un investissement pour notre avenir! »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Nous accueillons avec enthousiasme l'annonce faite aujourd'hui. L'UQTR et le gouvernement du Québec sont des partenaires clés pour la Ville de Trois-Rivières, et cet investissement répondra à une demande de places supplémentaires en service de garde tout en profitant directement aux parents-étudiants et aux employés de l'université. Depuis 2021, plus de 800 nouvelles places en milieu de garde ont été créées à Trois-Rivières, et cet ajout au CPE Les Petits Collégiens vient renforcer nos efforts collectifs. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre communauté trifluvienne. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« Il est de notre devoir d'offrir à nos étudiants et à nos employés les meilleures conditions possible pour l'atteinte de leurs objectifs. Leur offrir un service de garde de qualité à proximité de leur lieu de travail ou d'études vient les soulager d'une pression et d'un stress qui peuvent peser lourd dans la logistique familiale. L'UQTR se fait une fierté de développer ce genre de projet qui consolide son statut d'employeur responsable et de destination d'études de première classe. »

Christian Blanchette, recteur de l'UQTR

« Cette nouvelle installation s'inscrit parfaitement dans l'engagement du CPE Les Petits Collégiens à créer des places de qualité favorisant le développement global de nos tout-petits. En plus d'augmenter l'offre de places subventionnées régionales, ce CPE offrira également l'occasion aux étudiants de l'UQTR de se former et de développer leur expérience professionnelle, tout en participant à des projets de recherche visant l'amélioration de la qualité éducative en petite enfance. Nous sommes fiers de participer à ce nouvel ajout qui pourra contribuer au développement de notre communauté. »

Pierre-Philippe Foucher, directeur général du CPE Les Petits Collégiens

Faits saillants :

Le CPE-BC Les Petits collégiens détient également 984 places à l'agrément pour des services de garde éducatif à l'enfance en milieu familial.

Le CPE-BC Les Petits collégiens compte déjà trois autres installations qui offrent au total 264 places, dont 70 pour les poupons.

