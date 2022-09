Près de 300 personnes réunies à Laval pour trouver des solutions aux problèmes de main-d'œuvre

LAVAL, QC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Près de 300 acteurs de la communauté d'affaires lavalloise se sont rassemblés à l'occasion de la Grande rencontre IMPACT - Main-d'œuvre aujourd'hui, ce qui permet à la Ville de Laval de franchir le dernier jalon, pour ainsi jeter les bases de la toute première stratégie lavalloise sur la main-d'œuvre. En effet, les réflexions et les informations partagées serviront à mettre en place des solutions innovantes et durables pour soutenir les entreprises dans la crise de la pénurie de main-d'œuvre.

Parmi les propositions énoncées lors de la journée, les participants ont particulièrement exploré les solutions en lien avec les travailleurs expérimentés de même que l'importance de la formation et de la diplomation pour l'économie de demain. Organisé par Laval économique, avec la participation financière du gouvernement du Québec, l'événement était animé par l'économiste Jean-Martin Aussant.

« Je suis tellement fier des entrepreneurs de Laval! On peut certainement dire que cet événement est un franc succès, autant par la qualité des propositions que par le nombre de participants. Avec cette Grande rencontre sur la main-d'œuvre, nous souhaitions trouver des pistes de solution à des problèmes observés tous les jours sur le terrain. Pour y arriver, nous devions absolument le faire main dans la main avec la communauté d'affaires. Cette rencontre est l'ultime étape pour notre stratégie à venir. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Les défis qu'impose la situation actuelle sont majeurs. Nous sommes confrontés à un vieillissement de la population, une hausse du coût de la vie et une volonté généralisée de mieux arrimer la conciliation de la vie privée et de l'emploi. Mais, aussi, nous voyons l'avènement de technologies permettant d'améliorer certains aspects de la productivité. La grande rencontre d'aujourd'hui a permis de consolider la volonté des acteurs de Laval de travailler à la recherche et à la mise en œuvre de solutions profitables pour l'ensemble de la communauté d'affaires et la Ville. »

-- Lidia Divry, directrice de Laval économique

À propos de la Grande rencontre IMPACT - Main-d'œuvre

La Grande rencontre s'est penchée sur les quatre grands chantiers mis de l'avant par la Ville avec les partenaires, à savoir : l'employabilité pour tous, la formation, l'attractivité et la rétention des travailleurs ainsi que le développement économique. Ensuite, une étude sur l'état de situation de la main-d'œuvre à Laval a été présentée par la firme MCE Conseils.

Tout au long de la journée, les participants de la Grande rencontre IMPACT - Main-d'œuvre ont pu assister à des panels, des conférences et des ateliers qui ont favorisé le partage d'informations afin de dresser le portrait de la main-d'œuvre sur le territoire lavallois et d'identifier des pistes de solution en ce qui concerne les principaux enjeux et les meilleures pratiques en place à Laval.

La gestion de la diversité a été abordée comme une piste de solution lors de la conférence de Tania Saba, titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. En plus des moments permettant des échanges entre les participants, des ateliers sur la rétention et le recrutement puis sur la productivité et les compétences ont permis des partages dynamiques qui pourront offrir des pistes de solution aux défis actuels.

Une table ronde portant sur les aspects territoriaux, l'aménagement urbain et la mobilité a mis en lumière les priorités de Laval en matière de mobilité et de développement urbain pour encourager la densification de l'activité économique en contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Les aspects du recrutement, de la rétention, de la diversité et du bien-être de la main-d'œuvre ont également été abordés à l'occasion de panels et d'ateliers. La dernière conférence de la journée a permis à Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du Conseil du patronat du Québec, de présenter les prévisions sur la rémunération et les tendances sur les conditions non salariales.

Cet événement a permis aux participants de bénéficier de riches échanges et discussions menés par des acteurs économiques provenant de secteurs d'activités variés, afin d'avoir une vision commune pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises lavalloises.

À propos de Laval économique

Porte d'entrée des entreprises sur le territoire lavallois, Laval économique est un groupe d'experts en solutions d'affaires pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur développement de façon innovante, responsable et durable ou pour celles qui désirent s'implanter à Laval.

