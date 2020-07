Près de 30 M$ pour le transport actif et la Route verte

MAGOG, QC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement investit près de 30 M$ afin d'augmenter l'offre d'infrastructures de transport actif au Québec, de mettre celles-ci aux normes et de réaliser des interventions majeures afin d'assurer leur pérennité.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, en ont fait l'annonce aujourd'hui, accompagnés de Mme Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Les deux premiers volets du programme Véloce III, dotés d'un budget de 24,4 M$ sur deux ans, visent le développement de la Route verte et de ses embranchements ainsi que l'amélioration des infrastructures de transport actif. Quant au volet 3, qui est en vigueur depuis juillet 2019 et qui est assorti d'un montant de 5,5 M$ pour les deux prochaines années, il continuera à favoriser l'entretien de la Route verte et de ses embranchements.

« Étant moi-même cycliste, je suis particulièrement heureux que notre gouvernement ait à cœur la promotion du cyclotourisme. Notre gouvernement est fier de contribuer au développement de nouvelles infrastructures qui bénéficieront à l'ensemble de la population Les régions ont besoin d'infrastructures de qualité pour attirer les cyclistes année après année. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ces investissements permettront aux régions, comme celle de l'Estrie, de développer un tourisme durable et essentiel à la relance économique. Le programme contribuera à la promotion du cyclotourisme dans la région de l'Estrie, à la sécurité de sa pratique et à l'efficacité des infrastructures de transport actif. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation et député d'Orford

« Vélo Québec se réjouit que le gouvernement réaffirme son appui au développement, à l'amélioration et à l'entretien de cette véloroute de calibre international, qui traverse aujourd'hui 382 municipalités partout au Québec. Investir dans le développement d'un Québec cyclable, c'est aussi investir dans notre santé physique et mentale, la qualité de notre environnement et le dynamisme de nos économies régionales. »

Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec

Le Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) comporte un budget de 29 900 000 M$ et se terminera le 31 mars 2022.

Il a pour objectif principal de soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif.

Le volet 1 vise à :



assurer le développement et le parachèvement de la Route verte;





assurer le développement et l'interconnexion de réseaux cyclables régionaux gravitant autour de la Route verte.



Le volet 2 vise à soutenir les organismes admissibles dans l'amélioration et la mise aux normes d'infrastructures de transport actif et la réalisation d'interventions majeures sur celles-ci.



Le volet 3 vise à soutenir les organismes admissibles dans la prise en charge de l'entretien du réseau cyclable national de la Route verte et de certains de ses embranchements régionaux dont ils ont la responsabilité.

Le volet 3 du programme est en vigueur depuis juillet 2019.

Certains réseaux cyclables régionaux pourront recevoir une reconnaissance officielle du gouvernement grâce au Cadre d'admissibilité des réseaux régionaux. Cela leur permettra de devenir admissibles au volet 3 du programme, ce volet offrant une aide financière pour l'entretien de la Route verte.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 4 septembre 2020 pour déposer des demandes dans l'un ou l'autre des volets ou encore pour déposer une demande de reconnaissance comme réseau régional afin d'être admissibles au volet 3.

La Route verte célèbre son 25e anniversaire en 2020.

