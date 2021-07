Près de 3 G$ d'investissements et création de 1 915 emplois au Québec - Québec accélère les investissements privés pour stimuler une économie plus verte et plus durable

MONTRÉAL, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Au cours de la dernière semaine, le gouvernement du Québec a donné un coup d'accélérateur pour stimuler davantage la relance rapide et durable de l'économie québécoise. Il a ainsi annoncé l'attribution de contributions financières totalisant 419,5 millions de dollars à sept entreprises, soit Moteurs Taiga, QScale, Pales d'éolienne LM, Bell Textron, CAE, Pratt & Whitney et MELS Studios.

Ces contributions financières du gouvernement du Québec appuieront la réalisation de projets totalisant près de 3 milliards de dollars et générant la création éventuelle de 1 915 emplois spécialisés au Québec. Elles se résument comme suit :

Entreprises Investissements Contributions financières Moteurs Taiga 125 170 000 $ 30 000 000 $ QScale 867 000 000 $ 90 000 000 $ Pales d'éolienne LM 160 500 000 $ 29 000 000 $ Pratt & Whitney 115 000 000 $ 20 500 000 $ CAE 850 000 000 $ 150 000 000 $ Bell Textron 600 000 000 $ 75 000 000 $ MELS Studios 76 000 000 $ 25 000 000 $ Total 2 793 670 000 $ 419 500 000 $

Citation :

« L'économie va bien, et notre gouvernement accélère les investissements privés avec sept annonces cette semaine de projets qui vont nous aider à créer plus de richesse au Québec. Ceux-ci amènent en effet des retombées économiques importantes, augmentent les investissements dans nos régions et privilégient une approche de développement durable. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour bâtir un Québec plus vert, durable et prospère! »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Le projet des Moteurs Taiga consiste notamment à construire une usine d'assemblage de motoneiges, de motomarines, de groupes motopropulseurs électriques et de bloc-batteries à Shawinigan , dans la région de la Mauricie.

, dans la région de la Mauricie. Le projet de QScale vise la conception, la construction et l'exploitation d'un centre de traitement de données à haute densité à Lévis. En intégrant des composantes sociales et environnementales, notamment la construction de serres pour la récupération des rejets thermiques, ce projet s'inscrit dans une approche de développement durable.

L'entreprise Pales d'éolienne LM (Canada), une filiale de LM Wind Power et de General Electric (GE), produira, à son usine située à Gaspé, des pales d'éolienne destinées à appuyer des projets d'approvisionnement en énergie propre dirigés par GE.

Réalisé en collaboration avec, entre autres, De Havilland Aircraft, le projet de Pratt & Whitney Canada vise le développement des blocs technologiques et la conception d'un premier avion démonstrateur à propulsion hybride électrique.

vise le développement des blocs technologiques et la conception d'un premier avion démonstrateur à propulsion hybride électrique. Au cours des cinq prochaines années, CAE réalisera un programme global de recherche et développement dans les domaines des technologies numériques, de l'aviation électrique et de la santé. Dans le cadre de ce projet, l'entreprise prévoit notamment investir dans le développement de technologies et de solutions d'aéronefs électriques, en modernisant sa flotte d'avions d'entraînement légers afin de réduire son empreinte carbone.

Le projet Viridis de Bell Textron Canada vise le développement et la commercialisation de technologies de l'aviation respectueuses de l'environnement.

L'entreprise MELS Studios et postproduction procédera à la construction du studio de tournage MELS 4 à Montréal de même qu'à l'achat d'équipements de pointe. Totalisant 160 000 pieds carrés, le nouveau studio pourra notamment accueillir de grandes productions locales et étrangères.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca