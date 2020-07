Près de 2,2 M$ pour soutenir les victimes d'actes criminels et favoriser l'accès à la justice

2. Créations Coup d'éclats

Droit de cité Le projet vise à réaliser un ouvrage illustré sur le thème des droits de la jeunesse et destiné à des jeunes, notamment autochtones, placés sous la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) ainsi que sous la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Les outils réalisés viseront à informer les jeunes, les intervenants, les organismes publics et parapublics et les différents paliers gouvernementaux quant aux règles d'application du droit et quant aux stratégies à déployer pour améliorer les services aux jeunes. Ce projet sera entre autres réalisé en partenariat avec une quinzaine de centres jeunesse, dont ceux des communautés du Nord-du-Québec et de la Baie-James. Pour ces derniers, le projet vise à réaliser des fascicules en langues anichinabée, atikamek, innue et inuktitute.

Nord-du-Québec et territoire de la Baie-James