Près de 161 000 $ pour la réalisation de la plateforme Stratégies de recherche d'emploi 2.0 en Montérégie

QUÉBEC, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne le lancement de Stratégies de recherche d'emploi 2.0, une plateforme de formation en ligne. Ce projet novateur a été réalisé grâce à une aide financière de 160 912 $ accordée dans le cadre de la mesure Recherche et innovation au Club de recherche d'emploi Vallée des Forts (CREVDF) et au Centre de formation et d'aide à la recherche d'emploi (CFARE).

Ce nouveau service s'adresse aux résidents des MRC du Haut-Richelieu et de Rouville qui rencontrent des obstacles financiers ainsi que des obstacles liés au transport ou à l'éloignement physique limitant leur accès aux services d'aide à l'emploi offerts par ces organismes situés respectivement à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Marieville. La plateforme permettra à ses utilisateurs de parfaire leur stratégie de recherche d'emploi à l'aide de capsules vidéo et d'autres outils pratiques présentés dans cinq ateliers virtuels.

Citations :

« Cette initiative montre bien la volonté de notre gouvernement de soutenir l'adaptation de la prestation de services, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En utilisant les technologies numériques, le CREVDF et le CFARE offrent de nouveaux moyens aux chercheurs d'emploi pour faciliter leur accès au marché du travail tout en leur évitant certains déplacements. Les citoyens doivent être au cœur de nos préoccupations, et ce projet novateur est un exemple concret montrant qu'il est possible de tirer profit des tendances actuelles en matière de technologie pour déployer une offre de services adaptée à la population. La plateforme Stratégies de recherche d'emploi 2.0 est un service complémentaire à ceux offerts dans le cadre de la vision gouvernementale de la transformation numérique. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Par ce projet novateur et grâce à l'expertise de deux organismes bien implantés dans leur milieu, les chercheurs d'emploi de secteurs plus éloignés de la Montérégie auront maintenant accès à un nouvel outil. Dans un contexte particulier de pandémie, les personnes à la recherche d'un emploi ne doivent pas hésiter à obtenir l'aide d'un organisme spécialisé en employabilité de leur région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

La plateforme Stratégies de recherche d'emploi 2.0 est nouvellement en ligne. Depuis le 3 août 2020, elle est accessible après inscription au Club de recherche d'emploi Vallée des Forts (crevdf.ca) ou au Centre de formation et d'aide à la recherche d'emploi (cfare.net).

Cette plateforme présente des conseils et de l'information sur le curriculum vitæ, la lettre de présentation, l'approche d'un employeur, l'exploration du marché du travail, l'entrevue d'embauche et les médias sociaux traitant de la recherche d'emploi.

Un service d'accompagnement personnalisé est également proposé par le CREVDF et le CFARE. Un conseiller en emploi peut ainsi suivre la progression de l'utilisateur de la plateforme, l'aider à adapter les conseils reçus à sa réalité et au contexte évolutif du marché du travail, un complément fort utile en contexte de pandémie.

Les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent communiquer avec un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec de Saint-Jean-sur-Richelieu ou au Centre local d'emploi de Marieville .

