SAANICH, BC, le 25 mai 2022 /CNW/ - Les travaux sont en cours pour un nouvel ensemble qui offrira 97 logements locatifs à des personnes âgées à Saanich. L'ensemble est financé dans le cadre d'un partenariat de 22,3 millions de dollars entre les gouvernements fédéral et provincial, ainsi qu'avec l'organisme Baptist Housing.

Le gouvernement fédéral investit près de 6 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, et la province de la Colombie-Britannique, représentée par BC Housing, fournit 10,3 millions de dollars pour construire Linwood Court. Baptist Housing fournit le terrain et 6 millions de dollars sous forme de mise de fonds.

Situé au 3200 Linwood Avenue, l'ensemble comprendra 97 logements d'une chambre, dont sept logements accessibles pour les personnes âgées handicapées et un logement pour les invités. Cet immeuble d'appartements de faible hauteur sera exploité par Baptist Housing et comprendra une chambre d'amis, une cuisine communautaire, une buanderie payante, une salle à manger, une salle centrale pour les activités, des parcelles de terrain pour le jardinage extérieur et des espaces de socialisation à chaque étage. Il offrira également des programmes sociaux et de mieux-être conçus pour les personnes âgées.

Le nouvel ensemble résidentiel remplacera les bâtiments existants de Linwood Court, un complexe de trois immeubles qui comptait 29 logements. Les résidents ont été relogés sans frais dans d'autres logements de la collectivité et auront la possibilité d'emménager dans le nouvel ensemble. Les nouvelles habitations devraient être prêtes à être occupées à la fin de 2023 et seront situées près de plusieurs lignes d'autobus importantes et à distance de marche de parcs et d'épiceries.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Citations :

« Les personnes âgées du Canada méritent un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement veille à ce que les personnes dans le besoin partout au Canada puissent s'épanouir dans des logements locatifs abordables et accessibles avec des commodités sur place. Grâce à notre travail continu avec les provinces, Linwood Court ajoutera près de 100 logements abordables dans la collectivité, ce qui profitera aux personnes âgées. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les personnes âgées de Saanich et de partout au Canada méritent d'avoir la sécurité et la tranquillité d'esprit que procure l'accès à des logements abordables. Cet investissement pour la création de près de 100 logements abordables par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des personnes âgées qui vivent à Linwood Court et fait de Saanich un meilleur endroit où vivre. » - L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

« Ces nouveaux logements offriront à un plus grand nombre de personnes âgées la sécurité et la tranquillité d'esprit que procure un chez-soi abordable. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour nous assurer que les personnes âgées ont accès à des logements abordables de qualité et pour élargir l'offre de logements abordables dans notre région afin que les personnes âgées puissent vivre de façon autonome dans leur collectivité. » - Rob Fleming, député provincial de Victoria-Swan Lake

« Faire en sorte que les personnes âgées aient un chez-soi abordable est une priorité de notre gouvernement. En travaillant avec des organismes sans but lucratif comme la Baptist Housing Society et d'autres ordres de gouvernement, nous produirons plus de logements comme ceux-ci partout dans la province. » - Mable Elmore, secrétaire parlementaire de la Colombie-Britannique pour les services aux aînés et les soins de longue durée

« Nous misons sur nos travaux ambitieux pour l'abordabilité du logement ce trimestre, et je suis ravi de voir que près de 100 logements locatifs abordables sont construits pour les personnes âgées à Saanich grâce à des investissements du gouvernement fédéral, du gouvernement de la Colombie-Britannique et de la Baptist Housing Society of B.C. Le réaménagement de Linwood Court permettra d'offrir des logements abordables dont notre collectivité a grandement besoin et changera vraiment la vie des personnes âgées qui vivent ici. » - Fred Haynes, maire du district de Saanich

« Le réaménagement de Linwood Court est un projet extrêmement important pour l'organisme Baptist Housing. Grâce au soutien de la collectivité et à notre partenariat avec la SCHL et BC Housing, nous serons en mesure d'offrir des logements locatifs abordables dont ont grandement besoin les personnes de 55 ans et plus. Nous tenons également à souligner la vision de la Linwood Foundation et le transfert de l'ancien immeuble et de la propriété de Linwood Court à Baptist Housing, ce qui nous a permis de construire une résidence dynamique qui répondra aux besoins des personnes âgées. » - Marc Kinna, directeur général, Baptist Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le budget de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, afin que tous les fonds restants de ce programme soient dépensés d'ici 2025-2026 pour construire et réparer jusqu'à 22 000 logements pour les Canadiens et les Canadiennes qui en ont le plus besoin.

Cet ensemble fait partie des quelque 34 000 nouveaux logements achevés ou en construction pour les gens de la Colombie-Britannique grâce à des investissements du gouvernement provincial faits depuis 2017, dont environ 400 logements à Saanich .

Pour en savoir plus :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

