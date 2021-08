WINNIPEG, MB, le 10 août 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, car les habitants à Winnipeg- et à travers le pays, ont encore de la difficulté à trouver un logement sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, ont annoncé un investissement de 25,8 millions de dollars du gouvernement fédéral pour soutenir la construction de Misericordia Terrace, centre de vie avec services de soutien qui comprendra 97 logements destinés aux aînés.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Actuellement en construction et situé au cœur de Winnipeg, au 691, avenue Wolseley, dans le quartier West Broadway, Misericordia Terrace offrira un mode de vie sécuritaire et adapté, à côté du centre de santé Misericordia et à proximité des boutiques, des restaurants, du transport en commun, ainsi que des parcs et des espaces verts du quartier.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Winnipeg, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les aînés à Winnipeg auront bientôt accès à des logements abordables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Les aînés ont tant apporté à notre société. S'assurer qu'ils disposent d'un logement sûr et abordable est une façon de leur rendre la pareille. Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliorera la qualité de vie des aînés qui vivront à Misericordia Terrace et fera de notre ville un meilleur endroit où vivre. » - Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord

« Le Centre de santé Misericordia a une riche histoire marquée par l'adaptation et le changement pour répondre aux besoins des communautés que nous desservons. Notre quartier a grand besoin de logements abordables avec services de soutien pour les aînés et Misericordia est ravi de pouvoir offrir les moyens permettant une vie indépendante et saine au cœur de Winnipeg. Ce projet sans but lucratif n'aurait pas été possible sans le généreux soutien de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, dont nous sommes très reconnaissants. » ‒ Caroline DeKeyster, president et directrice générale, Centre de santé Misericordia

Sur les 97 logements, 30 auront un loyer abordable établi à 77,5% du loyer médian du marché et l'ensemble devra maintenir des loyers abordables pour les 30 logements pendant au moins 20 ans.

L'aire commune de l'immeuble sera sans obstacle et tous les logements seront accessibles.

L'immeuble Misericordia Terrace permettra d'atteindre des économies d'énergie de 29% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments 2015.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 fournit 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Dans le budget de 2021, 750 millions de dollars de financement existant dans le cadre du FNCIL ont été avancés à 2021-22 et 2022-23. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

