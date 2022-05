VICTORIA, BC, le 30 mai 2022 /CNW/ - La construction d'un nouvel ensemble de logements qui remplacera trois immeubles d'appartements vieillissants par 97 logements locatifs abordables pour les familles, les aînés et les personnes à revenu faible ou modeste à Victoria est en cours.

Grâce à un partenariat novateur entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Capital Regional District (CRD), cet ensemble de logements reçoit 4,5 millions de dollars dans le cadre du programme régional Logement d'abord (Regional Housing First Program) visant à éliminer l'itinérance chronique et à créer de nouvelles options de logement locatif dans le sud de l'île de Vancouver et les îles Gulf environnantes.

La Province, par l'entremise de BC Housing, fournit environ 11,7 millions de dollars en financement à faible coût dans le cadre de son initiative HousingHub, une subvention de 4,6 millions de dollars par l'entremise du fonds pour le logement communautaire Building BC, et environ 187 000 $ en financement d'exploitation annuel. Le CRD fournit le terrain et la mise de fonds. Le Regional Housing Trust Fund a versé 950 000 $ et la Ville de Victoria, 620 000 $. La Capital Regional Housing Corporation sera propriétaire et exploitante des nouveaux immeubles.

Situé au 330-336, rue Michigan, le Michigan Square remplacera 53 logements répartis dans trois immeubles d'appartements vieillissants qui sont devenus inhabitables en raison des dommages causés par l'eau. Les immeubles ont été démolis et leurs résidents ont été relogés dans d'autres logements abordables de la collectivité.

Le réaménagement remplacera les logements démolis par deux nouveaux immeubles d'appartements de quatre étages. Les immeubles comprendront des studios et des logements d'une, de deux et de trois chambres, dont :

24 logements pour les personnes à très faible revenu (loués au taux des maisons d'hébergement de la province);

22 logements à loyer proportionné au revenu (où les personnes à revenu faible ou modeste consacrent 30 % de leur revenu au loyer);

51 logements pour les personnes à revenu modeste (loués au taux du marché).

L'aménagement comprendra également une cour intérieure privée avec un terrain de jeu et un jardin communautaire, ainsi qu'une aire de rassemblement et un rangement pour vélos. Une fois la construction terminée, les anciens résidents des immeubles d'appartements vieillissants pourront emménager dans les nouveaux logements. La maison patrimoniale et les neuf maisons en rangée sur place ne seront pas réaménagées. Les locataires demeureront dans leur logement et leurs loyers resteront inchangés.

Les travaux de construction devraient être achevés à l'automne 2023, et les résidents devraient emménager peu de temps après.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le réaménagement du Michigan Square offrira des logements neufs à près de 100 familles, personnes seules et personnes âgées à Victoria. Cette réalisation communautaire sera célébrée pour les générations à venir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement investit dans des logements locatifs abordables de grande qualité à Victoria et partout en Colombie-Britannique afin de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous sommes en mesure de donner un coup de main aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - John Aldag, député fédéral de Cloverdale-Langley City

« Grâce à la construction du Michigan Square, un plus grand nombre de familles, de personnes âgées et de personnes seules à Victoria auront accès à des logements de qualité avec des loyers mensuels abordables qui les aideront à rester dans notre collectivité. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires fédéraux et communautaires pour construire plus de logements abordables comme ceux-ci à Victoria et partout en Colombie-Britannique. » - Grace Lore, députée provinciale de Victoria-Beacon Hill

« L'abordabilité du logement dans notre collectivité est une priorité absolue pour le conseil municipal de Victoria. Les ensembles de logements comme celui de la rue Michigan offrent non seulement des logements accessibles et permettent de créer des quartiers dynamiques, mais ils montrent également ce que nous pouvons accomplir lorsque des agences collaborent à un but commun. » - Lisa Helps, mairesse de Victoria

« La Capital Regional Housing Corporation (CRHC) s'engage à bâtir des collectivités sûres, dynamiques et accessibles où ses locataires peuvent ressentir un sentiment de fierté et d'appartenance. Elle poursuit d'ailleurs cet engagement dans le cadre du réaménagement du Michigan Square. Ce qui est remarquable dans ce projet, c'est la façon dont nos partenaires se sont réunis pour réaliser notre objectif d'augmenter l'offre de logements abordables et appropriés pour les ménages à revenus faibles, modestes et moyens. » - Jeremy Loveday, président, Capital Regional Housing Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le programme se traduira par un investissement direct de 120 millions de dollars pour créer jusqu'à 2 000 logements abordables, dont 400 logements pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance du sud de l'île de Vancouver et des îles Gulf.

et des îles Gulf. Cet ensemble d'habitation fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Province a financé près de 34 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 2 400 logements à Victoria.

Pour en savoir plus :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du procureur général et ministre responsable du Logement, Relations avec les médias, 236-478-0251; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]