Près de 10 500 personnes outillées pour lutter contre le gaspillage alimentaire

4e édition du programme À vos frigos par le Jour de la Terre, le Fonds Éco IGA et La Tablée des Chefs

MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La 4e édition du programme À vos frigos, qui outille les citoyens à la lutte au gaspillage alimentaire, s'achève avec succès ! Depuis 2015, 10 441 citoyens ont pu assister gratuitement aux activités offertes par le programme.

La recette gagnante contre le gaspillage

En 2019, quatre experts de la lutte au gaspillage alimentaire et quatre chefs de La Tablée des Chefs ont offert 34 ateliers de deux heures dans les supermarchés IGA. La combinaison des démonstrations de cuisine, des dégustations élaborées avec les invendus comestibles des IGA et des astuces pour moins gaspiller à la maison a une fois de plus assuré le succès de ces ateliers à saveur environnementale.

Bouchées doubles pour les conférences

2019 marque une année record pour les conférences ! Au total 100 organisations ont pu recevoir une midi-conférence À vos frigos. La nouveauté au menu : pour certaines organisations, comme les municipalités et bibliothèques, les membres et bénéficiaires ont pu profiter de ces conférences animées et dynamiques leurs permettant de s'outiller contre le gaspillage alimentaire au bureau et à la maison !

Un concours qui met l'eau à la bouche

Le concours À vos frigos a permis d'offrir cinq soupers gastronomiques anti-gaspillage aux gagnants sélectionnés par tirage au sort. Un de ces repas s'est déroulé dans les locaux de La Tablée des Chefs, organisme initiateur de changement social par la cuisine.

10 441 personnes sensibilisées depuis 2015, dont 2 885 en 2019 seulement;

139 événements au total en 2019, soit 34 ateliers en magasin, 100 conférences en organisation et 5 soupers, tous offerts gratuitement au Québec et au Nouveau-Brunswick (infographie complète disponible en téléchargement).

L'avis des citoyens

98% des personnes interrogées ont apprécié leur expérience À vos frigos

93% des personnes interrogées ont appris de nouveaux trucs et astuces

92% des personnes interrogées pensent changer leurs habitudes

- « On a adoré notre expérience et on a déjà des petits changements amorcés. »

- « Cet atelier est un moyen concret pour réduire notre impact écologique. »

Communauté anti-gaspi

Rejoignez la Communauté #Àvosfrigos dans tout le Québec et le Nouveau-Brunswick, le groupe Facebook qui accompagne les citoyens dans leur cuisine pour plus d'astuces et de recettes anti-gaspillage!

Pour rester informé.e de la suite du programme et de toutes les nouvelles entourant le gaspillage alimentaire, consultez la page À vos frigos et inscrivez-vous à l'infolettre du Jour de la Terre.

À propos du Fonds Éco IGA

Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y versent cette année leur 11e million de dollars. Il est géré par le Jour de la Terre, un organisme qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Le Fonds Éco IGA finance des projets concrets et durables répondant aux réalités du milieu et visant la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement. Depuis sa création, il a permis de financer plus de 2 500 projets dans les communautés de toutes les régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. www.jourdelaterre.org/fonds-eco-iga

À propos du Jour de la Terre

Le Jour de la Terre est un organisme qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Il gère fièrement le Fonds Éco IGA depuis sa création en 2008. Grâce à ce partenariat, la célébration du Jour de la Terre, c'est le 22 avril et tous les jours. www.jourdelaterre.org/qc/

À propos de La Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes. www.tableedeschefs.org

