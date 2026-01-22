Mené par WestCap, le tour de financement de série D valorise l'entreprise à 1,2 milliard de dollars et marque le prochain chapitre de l'apprentissage personnalisé et de grande qualité à grande échelle

NEW YORK, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Preply , la première plateforme mondiale d'apprentissage des langues, a annoncé aujourd'hui la clôture de sa levée de fonds de série D, obtenant un financement de 150 millions de dollars mené par WestCap , une société d'exploitation et d'investissement stratégique dont les actifs sous gestion totalisent plus de 6 milliards de dollars. Goldman Sachs International a agi à titre d'agent de placement exclusif pour la transaction. Le dernier tour de financement valorise l'entreprise à 1,2 milliard de dollars, ce qui marque un jalon important dans la mission de Preply de rendre les expériences d'apprentissage transformatrices accessibles aux personnes du monde entier.

Pionnière dans l'apprentissage des langues en ligne, la plateforme de Preply met en relation plus de 100 000 professeurs avec des apprenants dans 180 pays, facilitant des cours individuels dans plus de 90 langues. Grâce à une combinaison unique d'enseignement dirigé par l'humain et à sa suite de copilotes d'aide à l'apprentissage soutenus par l'IA, Preply redéfinit la façon dont les gens apprennent grâce à des expériences d'apprentissage de grande qualité, souples et personnalisées conçues pour favoriser des progrès réels à chaque leçon.

La collecte de fonds de série D de Preply intervient alors qu'environ 1,8 milliard de personnes, soit environ une personne sur quatre dans le monde, s'efforcent activement d'atteindre un niveau de compétence dans une langue seconde, selon la plateforme mondiale de données sur l'éducation HolonIQ . On estime que le marché mondial de l'apprentissage des langues en vente directe aux consommateurs atteindra 227 milliards de dollars d'ici 2035 et qu'il a déjà enregistré une croissance multipliée par trois au cours des cinq dernières années, avec des prévisions à long terme indiquant une croissance exponentielle soutenue pour les années à venir.

Depuis sa levée de fonds de série C, Preply a plus que triplé son nombre de professeurs réservables et élargi son offre en ajoutant plus de 40 nouvelles langues à la plateforme. Au cours des douze derniers mois, l'entreprise a continué d'améliorer son BAIIA, qui est devenu positif.

Grâce à ce capital et au soutien d'investisseurs nouveaux et existants, dont la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Horizon Capital, Preply renforcera son engagement à offrir à grande échelle les expériences d'apprentissage les plus personnalisées au monde. L'entreprise prévoit de faire progresser ses capacités en matière d'intelligence artificielle et de données, d'élargir ses équipes chargées des produits et de l'ingénierie pour améliorer l'expérience de la plateforme et d'accélérer sa croissance mondiale afin d'atteindre un plus grand nombre d'apprenants et de professeurs partout dans le monde alors qu'elle transforme en profondeur le système éducatif traditionnel. Forte de sa solide expérience dans la création et le développement de plateformes mondiales comme Airbnb et StubHub, l'équipe de WestCap aidera Preply à accroître davantage sa portée mondiale.

« Nous nous sentons extrêmement privilégiés et profondément responsables de façonner la manière dont les gens apprendront à l'avenir », affirme Kirill Bigai, cofondateur et PDG de Preply. « Aujourd'hui, nous mettons les gens en contact avec les meilleurs professeurs du monde, amplifiés par l'IA, ce qui porte l'efficacité de l'apprentissage à un niveau jusque-là inatteignable. Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe de WestCap, qui possède une expertise approfondie pour aider les fondateurs à bâtir des marques légendaires qui changent le monde. Cet investissement nous permettra de continuer à innover à l'intersection de l'enseignement humain et de l'intelligence artificielle, créant des possibilités partout dans le monde pour que les gens puissent établir des liens, trouver leur place, réussir et, au final, progresser dans leur vie, peu importe où ils se trouvent dans le monde. »

Alors que d'autres plateformes d'apprentissage se tournent de plus en plus vers l'automatisation, Preply demeure déterminée à exploiter le pouvoir de la relation humaine, utilisant l'IA pour permettre et améliorer l'apprentissage encadré par des professeurs et soutenir sa suite de copilotes d'enseignement. En fait, l' étude 2025 sur l'efficacité de Preply, menée en partenariat avec l'organisme de recherche sans but lucratif LeanLab Education, a révélé que 96 % des apprenants considèrent l'apprentissage avec un professeur humain et la participation à de vraies conversations comme essentiels à leur progrès, tandis que 97 % ont déclaré que ces interactions étaient essentielles pour renforcer leur confiance.

L'étude a également révélé que les apprenants ont progressé jusqu'à 3 fois plus rapidement avec Preply comparativement aux indicateurs de référence moyens, un apprenant sur trois progressant d'un niveau complet du CECR en seulement 12 semaines. Cela indique que l'accompagnement humain reste un moteur puissant d'un apprentissage significatif, et qu'il peut être encore renforcé lorsqu'il est associé à l'IA, comme le copilote d'enseignement de Preply, qui suit les progrès, fournit des renseignements exploitables et automatise les tâches administratives, ce qui permet aux professeurs de se concentrer sur l'enseignement et aux apprenants d'atteindre plus rapidement leurs objectifs.

« Preply établit une nouvelle norme en matière d'enseignement personnalisé à grande échelle, et les possibilités sont pratiquement illimitées », explique Allen Mask, associé chez WestCap et ancien cadre supérieur chez Airbnb, qui rejoint le conseil d'administration de Preply. « Les données montrent que les apprenants prospèrent lorsque l'instruction provenant d'êtres humains réels est soutenue par la technologie et, dans le monde de plus en plus connecté d'aujourd'hui, il y a une réelle demande de démocratiser l'accès à un apprentissage de haute qualité de manière moderne et efficace. Preply dispose d'un produit dominant sur le marché, d'une équipe de direction expérimentée et d'une vision qui façonne la manière dont les gens communiquent à l'échelle mondiale. »

Cette dernière levée de fonds porte le financement total de Preply à environ 299 millions de dollars à ce jour, soulignant la confiance à long terme des investisseurs dans la mission et la trajectoire de croissance de l'entreprise. Grâce à un élan soutenu sur sa plateforme mondiale, Preply est bien placée pour accroître son impact, tirer parti de ses résultats d'apprentissage éprouvés et se positionner comme chef de file dans la catégorie de l'apprentissage dirigé par l'humain et fondé sur l'IA.

Pour en savoir plus, visitez Preply.com .

À PROPOS DE PREPLY

Preply est une plateforme d'apprentissage linguistique dirigé par l'humain et fondé sur l'IA qui construit l'avenir de l'apprentissage. Avec un réseau mondial de plus de 100 000 professeurs qui enseignent plus de 90 langues, nous sommes le chef de file de la catégorie et la plus grande plateforme en ligne qui rassemble des professeurs humains et des apprenants de 180 pays, les soutenant avec des outils toujours actifs et propulsés par l'IA pour permettre des progrès réels à chaque leçon.

Notre mission est de créer des expériences d'apprentissage qui changent la vie en favorisant de réels progrès grâce à un apprentissage personnalisé, à la motivation et à un enseignement de grande qualité à grande échelle. Nous pensons être particulièrement bien placés pour devenir l'entreprise qui comprend mieux l'apprentissage humain que quiconque sur la planète.

À PROPOS DE WESTCAP

WestCap est une société d'exploitation et d'investissement stratégique qui s'associe à des dirigeants visionnaires pour créer des entreprises générationnelles. Notre équipe est composée de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs chevronnés qui guident les entreprises à travers les étapes les plus cruciales de leur croissance. Parmi nos investissements notables, mentionnons Airbnb, StubHub, Klarna, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital et GoodLeap. La société possède des bureaux à New York, San Francisco et Londres. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.westcap.com .

