Assistez à des matchs palpitants, comme la demi-finale de la Ligue des Nations entre deux équipes nationales parrainées par TCL, l'Espagne et l'Italie, illustrés avec des détails prodigieux par la technologie d'affichage exceptionnelle de TCL.

HONG KONG, le 19 juin 2023 /CNW/ - TCL, une des deux plus grandes marques de téléviseurs au monde et marque de téléviseurs de 98 pouces, abaisse les obstacles à l'entrée pour un visionnement sportif de premier ordre en prévision d'un été de sports grâce à ses contenus télévisuels QLED rendus accessibles. La meilleure option de sa catégorie pour regarder des rencontres sportives à la télévision, l'innovation de l'affichage QLED de TCL et le son supérieur donnent aux téléspectateurs l'impression de regarder des matchs en temps réel depuis les lignes de côté.

Tout le monde peut vivre la joie d'un été sportif grâce à la technologie inclusive de TCL

TCL reconnaît l'influence profonde du sport sur ses clients dans le monde entier. Grâce à sa technologie novatrice et à sa propriété intellectuelle sportive mondiale de premier plan, TCL améliore l'expérience d'observation des sports pour des millions de personnes, ce qui la rend plus agréable et divertissante que jamais.

En tant que marque vouée à la grandeur, TCL comprend l'impact que le sport peut avoir pour inspirer ses clients partout dans le monde. Le mois de juin est rempli d'événements sportifs de premier plan, dont la récente et exaltante demi-finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Italie -- deux équipes nationales de football fièrement parrainées par TCL -- qui a permis à l'Espagne de remporter la victoire avec un résultat de 2 à 1. Les amateurs du monde entier peuvent maintenant assister à des matchs passionnants dans toute leur gloire, sans jamais manquer un moment d'action grâce à la technologie d'affichage de pointe de TCL. En tant que titan de l'innovation inclusive, TCL croit que ces moments de magie devraient être accessibles au grand public et s'efforce de créer les meilleurs mini-téléviseurs LED et QLED à un prix inégalé.

La gamme de téléviseurs QLED 4K de TCL pour une écoute supérieure des sports à un prix compétitif

Il n'y a pas de meilleur exemple de technologie de pointe rendue accessible que les téléviseurs QLED 4K de la série TCL C645 (les modèles varient d'un marché à l'autre). Équipé de la technologie QLED de TCL pour un rendu de couleur exceptionnel, le TCL C645 surpasse facilement les concurrents de la même gamme de prix pour ce qui est du visionnement de sports, de films et de la pratique de jeux vidéo de haut niveau.

TCL comprend l'importance d'améliorer la luminosité du téléviseur pour offrir la meilleure performance QLED. Les utilisateurs peuvent profiter d'une palette d'un milliard de couleurs, grâce à la haute luminosité du TCL C645, qui permet d'obtenir un contraste plus important et une meilleure qualité d'image. Quelle que soit l'heure du match, le téléviseur TCL C645 garantit qu'aucun détail ne sera oublié -- avec un affichage clair et net garanti dans des conditions de lumière vive ou faible.

Avec le Dolby Vision et le HDR 10+, chaque image est traitée avec ses propres paramètres de couleurs, de luminosité et de contraste, ce qui rend les images à l'écran aussi réalistes que possible, comme si les utilisateurs regardaient le match en direct du stade plutôt que de leur salon.

Dans le domaine de l'audio, le Dolby Atmos et le DTS offrent une expérience vraiment immersive avec un impressionnant son riche et enveloppant comme au cinéma que les consommateurs peuvent retrouver chaque fois qu'ils allument leur téléviseur.

Mieux encore, ce téléviseur de valeur incroyable est également offert avec la technologie FreeSync et un accélérateur de jeu de 120 Hz, ce qui signifie qu'il n'y a pas de perturbations ni de déchirement entre les mouvements rapides et qu'on peut profiter d'une expérience de jeu fluide, sans artefact à une fréquence d'images élevée.

Offert dans une grande variété de tailles, y compris les écrans de 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces, le TCL C645 est un véritable concurrent sur le marché des téléviseurs de milieu à haut de gamme et le téléviseur de choix pour ceux qui recherchent un divertissement à domicile interactif de grande qualité pour un rapport qualité-prix exceptionnel.

*Les fonctionnalités et les spécifications du produit varient d'un pays et d'une région à l'autre.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est présente désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

