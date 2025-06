Préparez-vous pour les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste avec les nouveaux gobelets à boissons chaudes bleus Tim Hortons® d’édition limitée, offerts dès maintenant!

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - Les restaurants Tim Hortons du Québec offrent dès maintenant des gobelets à boissons chaudes bleus d'édition limitée décorés du message « Bonne St-Jean! » pour accompagner les invités lors des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste!

Jusqu'à épuisement des stocks, quatre modèles différents de gobelets bleus seront offerts aux invités. Ces gobelets illustrent quelques-unes des façons emblématiques dont les Québécois célèbrent cette fête.

Sarah-Jeanne Labrosse, porte-parole de Tim Hortons au Québec, est en vedette aux côtés de son ami, l'acteur Félix-Antoine Tremblay, dans une publicité télévisée actuellement diffusée à l'occasion. Le duo part à l'aventure sur La route des TimMD et se rend à l'endroit préféré de Sarah-Jeanne.

« Nous sommes fiers de nous joindre à tous les propriétaires de restaurants Tim Hortons du Québec et à leurs invités pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste et offrir nos emblématiques gobelets de café bleus en l'honneur de cette fête spéciale », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Que ce soit pour nos cafés, nos cappuccinos glacés pour combattre la chaleur, notre nouveau sandwich Le Steak Suprême pour le dîner ou le souper, ou nos boîtes de beignes ou de TimbitsMD à partager avec des proches, nous sommes heureux d'être une destination populaire partout au Québec le jour de la Saint-Jean-Baptiste et de célébrer cette journée spéciale avec nos invités. »

Les gobelets à boissons chaudes bleus d'édition limitée sont offerts dès maintenant dans les restaurants Tim Hortons participants au Québec, jusqu'à épuisement des stocks.

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

