NANJING, Chine, 15 février 2022 /CNW/ - @Visit Jiangsu offre une fascinante culture du Nouvel An chinois pour l'année du Tigre. @Visit Jiangsu a présenté une série de programmes en ligne pour souhaiter un bon Nouvel An chinois à l'aide des caractéristiques du Jiangsu sur cinq plateformes de médias sociaux. Les programmes ont rejoint près de 100 pays et régions dans le monde, offrant un festin de style du Jiangsu pour les yeux et les oreilles du public mondial.

Le grand concert Elegance of Chinese Music est devenu la vidéo de meilleurs vœux pour le Nouvel An chinois la plus populaire sur Facebook. Le concert a été réalisé par Chen Xieyang, un chef d'orchestre chinois renommé, et interprété par l'Orchestre symphonique de Suzhou. En combinant la musique folklorique chinoise aux symphonies occidentales, le concert a mis en lumière l'élégance de la Chine et les caractéristiques locales du Jiangsu.

Entre-temps, @Visit Jiangsu a lancé la course à relais mondiale du Nouvel An chinois, invitant les amateurs du monde entier à enregistrer des vidéos du Nouvel An chinois dans lesquels ils transmettent leur amour et leur soutien pour le Jiangsu à leur famille et à leurs amis. Les amateurs de divers pays et régions ont envoyé en grand nombre des vidéos de salutations au Jiangsu et ont célébré ensemble une année du Tigre unique sur les plateformes de médias sociaux.

L'événement durera jusqu'au 15 février, jour du festival des lanternes. Les participants recevront des produits culturels et créatifs en guise de cadeaux spéciaux. Si la course à relais vous intéresse, veuillez chercher Visit Jiangsu sur les médias sociaux pour célébrer le Nouvel An dans la joie avec le Jiangsu!

SOURCE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism

