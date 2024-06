VAUGHAN, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le 11 juin, le Conseil du Partenariat du secteur canadien de l'automobile (CPSCA) s'est réuni pour la 22e fois pour discuter de la transformation de l'industrie automobile en cours à l'échelle mondiale et du positionnement du Canada en vue de son succès à long terme. Les discussions ont porté sur l'évolution vers les véhicules électriques (VE) et sur certaines des occasions et certains des défis présents au sein du secteur automobile du Canada durant cette période de transition. Les membres du CPSCA ont accueilli à la réunion l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (gouvernement du Canada), ainsi que l'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario (gouvernement de l'Ontario).

Le Conseil a commencé ses discussions en soulignant les succès récents de l'industrie automobile canadienne. Depuis 2020, nous avons vu au Canada des annonces d'investissements majeurs totalisant plus de 46 milliards de dollars dans l'ensemble de l'industrie, notamment des investissements dans la fabrication de véhicules et dans toute la chaîne d'approvisionnement des batteries. Les membres du CPSCA ont indiqué que même si la demande de véhicules électriques (VE) continue de fluctuer, l'adoption des VE devrait continuer à accroître à long terme. Ces succès établissent la base pour attirer des investissements futurs et positionner les industries canadiennes de la production automobile et la fabrication de batteries de manière à créer une croissance économique et des possibilités d'emploi.

Comme l'évolution vers l'électrification se poursuit, le Conseil a discuté de certains des défis vécus par les constructeurs automobiles et les fournisseurs du secteur de l'automobile canadiens, notamment les préoccupations entourant la production mondiale des VE. La réunion a permis aux leaders de l'industrie de discuter directement avec les ministres sur les sujets liés au commerce, ce qui est tombé à point compte tenu de l'examen à venir de l'Accord Canada-États‑Unis-Mexique et des préoccupations concernant les importations de VE et de pièces en provenance de la Chine. Le Conseil poursuivra ses travaux à sa prochaine réunion, qui aura lieu en 2025.

Après la réunion, le coprésident Rob Wildeboer a formulé le commentaire suivant : Notre Conseil s'attache à soutenir l'industrie de l'assemblage automobile et des pièces détachées au Canada, pour le bien de nos employés et de nos communautés. Il est formidable de réunir tous les acteurs clés de l'industrie - assembleurs, fournisseurs de pièces, concessionnaires, Unifor et nos gouvernements, qui ont tous travaillé dur pour faire avancer les choses. Nous pensons que le Canada est bien placé pour tirer parti de ses relations commerciales, de ses ressources et des nouvelles technologies telles que l'électrification, et le large éventail d'investissements récents témoigne de ce succès. Les fournisseurs canadiens sont des leaders mondiaux dans leurs domaines, et il est essentiel que nous puissions nous appuyer sur une base nationale dynamique.

Son collègue coprésident, Jean Marc Leclerc, a ajouté ce qui suit : En continuant à se réunir, le CPSCA a été un cadre productif pour le dialogue entre les constructeurs automobiles canadiens, les fournisseurs, les parties prenantes de l'industrie et le gouvernement, alors que nous continuons tous à travailler ensemble pour construire un avenir électrifié et l'infrastructure de soutien nécessaire à la réussite. La vitesse du changement reste élevée alors que nous saisissons les opportunités et résolvons les défis ensemble dans un esprit de coopération, en gardant à l'esprit l'objectif de veiller à ce que le Canada reste compétitif et attractif pour les investissements.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a mentionné ce qui suit :

Le Canada a tout ce dont il a besoin pour être un leader mondial dans la fabrication de batteries : un accès aux marchés mondiaux, une main-d'œuvre très talentueuse, l'énergie propre, une innovation de premier plan et toutes les ressources minérales essentielles nécessaires à la fabrication des batteries. La discussion que j'ai eue avec les membres clés de l'industrie automobile canadienne a confirmé que la transition vers la production de VE offre à l'industrie canadienne l'occasion de bâtir une économie plus propre et plus forte au bénéfice de tous.

L'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, a fait le commentaire suivant :

Au cours des quatre dernières années, l'Ontario a obtenu plus de 43 milliards de dollars en investissements dans le secteur automobile, consolidant ainsi notre position de leader mondial dans la production et le développement de véhicules électriques et de batteries. Alors que nous continuons à bâtir la chaîne d'approvisionnement de bout en bout entièrement intégrée de la province, nous exprimons notre gratitude au Conseil pour ses précieuses idées. Les discussions continues entre les principaux dirigeants de l'industrie et les représentants du gouvernement sont essentielles au maintien de notre avantage concurrentiel, en attirant les entreprises internationales et nationales à investir et à croître en Ontario.

Contexte

Le CPSCA est une organisation dirigée par des gens de l'industrie et son mandat est d'aborder les principaux enjeux liés à la concurrence auxquels est confrontée l'industrie canadienne de l'automobile. Le CPSCA est formé des chefs de la direction des cinq constructeurs de véhicules automobiles au Canada; des chefs de file des plus importants fournisseurs de pièces; de représentants des syndicats, du milieu universitaire, d'associations de fournisseurs de pièces de rechange et de concessionnaires; ainsi que des ministres du gouvernement fédéral et des gouvernements de l'Ontario et du Québec responsables de l'industrie. La réunion était présidée par les coprésidents du CPSCA, Rob Wildeboer, président exécutif de Martinrea International Inc., et Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada Inc.

