Prenez vos finances en main grâce à Question d'argent

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Novembre est le Mois de la littératie financière, qui se déroule cette année sous le thème « Prenez vos finances en main ». L'objectif du Mois de la littératie financière est d'encourager les Canadiens à prendre le contrôle de leur bien-être financier en établissant un budget, en ayant un plan d'épargne et de réduction des dettes, et en comprenant leurs droits et leurs responsabilités en ce qui a trait à leurs finances.

Question d'argent, le programme de gestion financière d'ABC Alpha pour la vie Canada, se compose d'ateliers et d'outils en ligne destinés précisément à cette fin. Question d'argent est un programme gratuit d'introduction à la littératie financière qui aide les apprenants adultes à prendre leurs finances en main et à arriver à prendre des décisions éclairées en matière de dépenses et d'épargnes.

Selon le Conseil des normes de FP Canada, quatre Canadiens sur dix indiquent que l'argent est une préoccupation quotidienne et un tiers des Canadiens à faible revenu déclare avoir des inquiétudes financières quasi constamment. En outre, seuls 46 % des personnes interrogées disaient avoir un budget et plus de 60 % étaient incertaines du montant qu'elles devaient mettre de côté pour leur retraite, selon les données de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« Ce n'est un secret pour personne que lorsqu'il est question d'argent, des Canadiens de tous les milieux peuvent se sentir dépassés, ce qui pousse certains à ignorer leur situation financière, constate Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. La littératie financière n'a que récemment fait son apparition dans les salles de classe du pays et nous sommes encore loin d'offrir une éducation complète en matière de gestion des finances à nos citoyens. Notre objectif est d'équiper les Canadiens des compétences et de l'assurance nécessaires pour prendre leurs finances en main afin qu'ils puissent s'épanouir à la maison, au travail et dans leur collectivité. »

Les Canadiens peuvent accéder au programme Question d'argent en ligne à l'adresse online.abcmoneymatters.ca et étudier nos deux modules gratuits : Calendriers des dépenses et Comment épargner et effectuer des opérations bancaires au Canada (actuellement offerts en anglais.) Dans le cadre du cours Calendriers des dépenses, les utilisateurs découvriront des façons de tirer le maximum de leur argent afin de répondre à leurs besoins et d'atteindre leurs objectifs, comme mettre de l'argent de côté pour les études de leurs enfants. Grâce au cours Comment épargner et effectuer des opérations bancaires au Canada, les utilisateurs en apprendront davantage sur les institutions financières canadiennes et leurs offres. Bien que le cours Comment épargner et effectuer des opérations bancaires au Canada s'adresse plus particulièrement aux nouveaux arrivants, tous peuvent le suivre pour en apprendre plus sur les différents services et possibilités d'épargne offerts au Canada.

Chaque cours est rédigé dans le respect des principes de langage clair, gardant en tête les adultes ayant des compétences plus faibles en littératie et peut être suivi au rythme propre à chacun.

En plus des cours en ligne, le programme Question d'argent est aussi offert aux organismes sous forme d'atelier. Les groupes de littératie, les écoles, les bibliothèques et les employeurs, pour ne nommer que quelques exemples, peuvent s'inscrire afin de présenter des ateliers gratuits grâce à quatre cahiers d'activités sur différents sujets : Calendriers des dépenses, À la découverte du système bancaire, Emprunter de l'argent et Régime enregistré d'épargne-études et autres épargnes.

Les organismes hôtes peuvent choisir de présenter des formations sur un thème en particulier ou sur les quatre sujets. Les ateliers peuvent être présentés par les organisations elles-mêmes ou, dans certains cas, des bénévoles de la Banque TD peuvent venir aider à l'animation des séances. Le Groupe Financier Banque TD, par le biais de sa plateforme de responsabilité d'entreprise Prêts à agir, est le commanditaire fondateur du programme Question d'argent, qui a aidé des adultes d'un océan à l'autre à perfectionner leurs compétences en gestion financière grâce aux employés de la Banque TD qui ont généreusement fait don de leur temps pour le programme.

Depuis le lancement du programme, en 2011, plus de 2 200 ateliers ont été offerts au Canada, pour un public cumulé de plus de 35 500 apprenants.

Pour en apprendre davantage sur Question d'argent, pour présenter un atelier dans votre collectivité ou pour accéder à des ressources gratuites, consultez questiondargent.ca.

Visionnez une vidéo sur un apprenant de Question d'argent réalisée par La Marche des dix sous du Canada : L.I.F.E Mississauga (vidéo en anglais.)

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui encourage les Canadiens à perfectionner leurs compétences essentielles et leur littératie. Nous mobilisons les entreprises, le gouvernement et les collectivités afin de soutenir l'apprentissage continu et d'atteindre nos objectifs par l'intermédiaire de leadership, de communications et de partenariats. Nous prônons un Canada où tous ont les compétences requises pour vivre pleinement leur vie. Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de l'alphabétisation chez les adultes, visitez le site www.abclifeliteracy.ca, ou suivez-nous sur Twitter ou sur Facebook.

