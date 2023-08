L'ACPM explore les défis liés à la prestation de soins médicaux sécuritaires en contexte de pénurie de ressources à l'occasion de son assemblée annuelle et conférence 2023

OTTAWA, ON, le 14 août 2023 /CNW/ - Dans le système de santé actuel, les médecins et tous les membres des autres professions de la santé doivent composer avec des ressources limitées qui leur imposent de nombreux défis professionnels. Lors de la séance d'information d'aujourd'hui, l'Association canadienne de protection médicale (ACPM) a présenté des stratégies visant à réduire la détresse morale des médecins et à les aider à faire face aux réalités complexes de l'exercice de la médecine en contexte de pénurie de ressources. Cette séance avait lieu en marge de l'Assemblée annuelle 2023 des membres de l'ACPM.

La gestion de ressources de soins de santé limitées est une réalité à laquelle les médecins canadiens sont confrontés depuis toujours. En plus de prolonger les listes d'attente, l'urgence de santé publique causée par la pandémie de COVID-19 a aggravé les retards et la pénurie de main-d'œuvre qui sévissaient déjà au sein du système de santé. L'ACPM joue un rôle central dans la gestion de la crise qui sévit dans le système des soins de santé en fournissant des conseils, du soutien et des activités d'éducation aux médecins.

Elle a donc réuni un groupe de panélistes émérites animé par le Dr Armand Aalamian, directeur administratif, Éducation, ACPM, afin de discuter de l'exercice de la médecine en contexte de ressources très limitées, auquel participaient :

Andrée-Anne Labbé, associée, McCarthy Tétrault; et Le Dr Richard E. Mimeault, médecin-conseil, ACPM.

Conscients du stress énorme qu'éprouvent les médecins qui travaillent avec des ressources limitées, les panélistes ont présenté des stratégies pour limiter les risques médico-légaux et proposé des ressources pour accroître la satisfaction au travail et soutenir le bien-être des médecins.

« Nous reconnaissons que la crise qui sévit actuellement dans le système des soins de santé entraîne de la détresse morale chez les médecins et qu'il est crucial de les mobiliser, ainsi que les gestionnaires et les décideurs, afin de redonner un sens à leur travail, affirme la Dre Marie-Chantale Brien. En travaillant ensemble, nous pourrons offrir des solutions qui optimiseront le soutien entre pairs et valoriseront une direction unifiée pour aider les médecins à prodiguer des soins sécuritaires. »

La Dre Vania Jimenez, omnipraticienne, professeure agrégée au département de médecine familiale de l'Université McGill et cofondatrice de La Maison Bleue -- un organisme sans but lucratif qui offre un milieu de vie à de jeunes enfants dans une optique de prévention -- avait ceci à dire : « À La Maison Bleue, les contraintes de ressources sont bien réelles, mais forts du soutien d'établissements de santé, de la collaboration interprofessionnelle et de notre capacité à assurer la continuité des services, nous sommes en mesure de prodiguer des soins médicaux à une population vulnérable et confrontée à des enjeux psychosociaux. »

« Compte tenu de la crise qui sévit actuellement dans le système des soins de santé, la capacité des médecins à éprouver de la satisfaction au travail et à prodiguer des soins sécuritaires et fiables dépend de l'acquisition d'habiletés et de comportements qui favorisent le travail d'équipe et la collaboration, selon le Dr Armand Aalamian, directeur administratif, Éducation, à l'ACPM. Cette discussion interactive a pour but de présenter des outils qui aideront les médecins de toutes les spécialités à composer avec des ressources limitées et à limiter les risques médico-légaux. »

En plus de proposer des outils et des ressources aux participantes et participants, la séance a été suivie d'une période de questions au cours de laquelle les panélistes ont discuté des inquiétudes qu'éprouvent les médecins à l'égard d'un enjeu de taille, c'est-à-dire celui de prendre soin des patients et d'eux-mêmes dans le contexte de la crise qui secoue actuellement le système des soins de santé.

L'ACPM favorise l'avancement des soins de santé en offrant, de médecin à médecin, des conseils et une assistance efficaces et de grande qualité à l'égard de problèmes médico-légaux, y compris le versement d'une compensation financière appropriée, au nom de ses membres, aux patientes et patients ayant subi un préjudice à la suite de soins négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle). Ses recherches publiées dans des revues évaluées par des pairs permettent d'élaborer des produits et services fondés sur des données probantes qui contribuent à accroître la sécurité des patients, réduisant ainsi les préjudices et les coûts inutiles.

À titre d'organisation canadienne comptant le plus grand nombre de médecins et avec le soutien de ses plus de 109 000 membres, l'ACPM joue un rôle axé sur la collaboration, la défense des droits et la promotion de changements positifs dans des enjeux importants sur le plan médico-légal et pour le système de santé. L'Association est gouvernée par un Conseil élu de médecins.

