Premiers traitement HBP effectués au Canada avec un iTind à effraction minimale

CENTER VALLEY, Pennsylvanie, 24 juin 2022 /CNW/ - Olympus, chef de file mondial de la technologie dans la conception et la prestation de solutions de technologie médicale novatrices, a annoncé aujourd'hui le premier traitement commercial contre l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) au Canada à l'aide de la procédure iTindMC à effraction minimale.

Le Dr Dean Elterman, à gauche, a effectué les premières interventions iTind au Canada.

Le Dr Dean Elterman, urologue de la clinique University Urology Associates et membre du corps professoral de la division d'urologie de l'Université de Toronto, est le premier médecin au Canada à effectuer l'intervention iTind pour traiter l'hypertrophie bénigne de la prostateHBP, aussi appelée HBP.

L'HBP est un problème courant, car elle touche 50 % des hommes âgés de 51 à 60 ans et jusqu'à 90 % des hommes âgés de plus de 80 ans1. La procédure iTind à effraction minimale offre un type de traitement qui va au-delà de la médication, de la chirurgie ou des implantations permanentes.

« Trop souvent, les hommes ne disent rien des symptômes qu'ils éprouvent à cause d'une prostate élargie et qui nuisent à leur vie quotidienne. Par exemple, ils ont le besoin urgent d'uriner ou passent des nuits entières sans dormir parce qu'ils se réveillent souvent pour uriner, a déclaré le Dr Elterman. Je suis ravi d'offrir aux patients la possibilité de subir une intervention iTind à effraction minimale et à risque relativement faible qui peut être pratiquée dans un cabinet médical et qui offre un soulagement rapide et efficace des symptômes. »

Le Dr Elterman est un expert-conseil rémunéré pour Olympus.

Mario Elia, 69 ans, a dit que son jet urinaire s'était affaibli alors qu'il était dans la quarantaine, et ce, en raison de ce que les médecins avaient décrit comme étant un « urètre paresseux ». M. Elia, qui vit à Toronto, a dit que, pendant des années, ce problème n'était guère plus qu'un inconvénient qu'il avait appris à tolérer, et qu'il s'était habitué à se réveiller une ou deux fois par nuit pour aller aux toilettes.

« Mais quand j'en suis arrivé au point où je devais me lever trois, quatre, voire cinq fois par nuit, je me suis dit qu'il était temps de chercher des types de traitement, a dit M. Elia, en ajoutant que l'urgence d'uriner s'était aussi amplifiée avec le temps.

Après avoir essayé deux séries de médicaments d'ordonnance, dont les résultats se sont révélés insatisfaisants, M. Elia a déclaré que ses recherches sur les traitements HBP l'ont mené à la procédure iTind. Il a déclaré qu'il a été immédiatement intéressé compte tenu de la nature peu invasive de l'intervention et de la possibilité de ne pas avoir besoin d'un cathéter après le traitement.

M. Elia a décrit les procédures d'insertion et de retrait de l'appareil iTind comme étant simples et relativement rapides, et produisant un minimum d'inconfort. Dans les semaines qui ont suivi le traitement, il a remarqué une amélioration du jet urinaire et a pu profiter de nuits plus reposantes. Comme pour toutes les interventions médicales, les résultats peuvent varier. Les déclarations sont celles de M. Elia et ne doivent pas être interprétées comme des conseils offerts par un professionnel de la santé.

« Je ne me lève maintenant qu'une fois par nuit, ce qui représente une véritable victoire pour moi », affirme M. Elia.

Le traitement iTind dure une semaine et consiste à remodeler la prostate en douceur. Les trois jambes en nitinol (alliage de nickel et de titane) de l'appareil se dilatent progressivement pendant que l'implant temporaire est en place, ce qui crée des canaux par lesquels l'urine peut s'écouler. Une fois l'appareil retiré, la plupart des hommes rentrent chez eux sans cathéter, et l'intervention n'empêche pas les patients de recourir à d'autres options de traitement.

L'insertion et la récupération peuvent être effectuées dans un hôpital, un centre de chirurgie ambulatoire ou un cabinet médical, et cette souplesse signifie que l'intervention iTind peut être offerte par des médecins presque partout, y compris dans des installations plus petites en zones rurales.

Le traitement iTind est indiqué pour les hommes de 50 ans et plus et peut entraîner des effets secondaires, y compris un inconfort pelvien, la présence de sang dans l'urine et une miction douloureuse ou urgente. Dans de rares cas, l'appareil peut causer une infection urinaire ou une difficulté soudaine à uriner.

Pour en savoir plus sur la procédure iTind, visitez bphtherapy.com/itind .

À propos d'Olympus

Olympus se passionne pour la création de solutions axées sur le client pour l'industrie médicale. Depuis plus de 100 ans, la mission d'Olympus consiste à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie en les aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies ainsi qu'à faire progresser la recherche scientifique.

En tant que chef de file des technologies médicales, Olympus utilise des capacités innovantes dans les domaines de la technologie médicale, de l'intervention thérapeutique et de la fabrication de précision pour aider les professionnels de la santé à fournir des procédures diagnostiques, thérapeutiques et à effraction minimale qui améliorent les résultats cliniques, réduisent les coûts globaux et améliorent la qualité de vie des patients et leur sécurité. Le portefeuille médical d'Olympus comprend des endoscopes, des laparoscopes et des systèmes d'imagerie vidéo, ainsi que des appareils d'électrochirurgie, des produits d'intégration de systèmes, des services médicaux et un large éventail d'instruments d'endothérapie pour des applications endoscopiques et thérapeutiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site medical.olympusamerica.com .

