SAN DIEGO, Calif, le 1er août 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), un fabricant chef de file de véhicules électriques (VE) hors route, est heureuse d'annoncer une étape majeure : son expansion dans l'État doré qui marque une avancée significative dans sa mission de révolutionner l'industrie des sports motorisés. Les véhicules Taiga sont désormais accessibles dans les trois principaux pôles de la navigation de plaisance et des véhicules électriques aux États-Unis.

Moteurs Taiga (Groupe CNW/Corporation Moteurs Taiga) Philip Sudano, Livraison et service Ops. Gestionnaire de programme chez Moteurs Taiga et Jeffrey Hughes, propriétaire de H&H Marine (Groupe CNW/Corporation Moteurs Taiga)

Très enthousiaste, Sam Bruneau, chef de la direction et co-fondateur de Moteurs Taiga a déclaré: « C'est un moment important pour Taiga. Notre expansion en Californie, qui vient s'ajouter à notre présence en Floride et au Texas, fait de nous un acteur clé du secteur des véhicules électriques hors route d'un bout à l'autre du pays. Nous sommes extrêmement fiers de proposer notre motomarine 100 % électrique, l'OrcaMC Carbon, aux Californiens qui souhaitent explorer les cours d'eau de manière plus durable ».



« En tant qu'adepte des nouvelles technologies, j'ai très vite compris les avantages de passer à l'électrique : les performances, le torque; autant de sensations que j'ai très hâte d'expérimenter avec le modèle Orca », soutient Slade Fester, qui a réservé l'Orca Carbon depuis la Californie. « Sur l'eau, le bruit et l'odeur d'une motomarine traditionnelle peuvent être dérangeants, je suis donc impatient de découvrir le moteur propre et silencieux de ma nouvelle Orca ».

Taiga opère selon un modèle hybride de vente directe aux consommateurs. Avec l'adhésion de H&H Marine, un nouveau fournisseur de services Taiga (FST) situé à San Diego, Taiga dispose désormais d'un réseau de 19 FST implantés stratégiquement dans 25 emplacements clés en Amérique du Nord.

« Chez H&H Marine, nous sommes ravis de faire partie de la famille Taiga à San Diego », a soutenu Jeffrey Hughes, propriétaire de H&H Marine. « Leur vision inspirante d'un environnement durable sans compromis correspond à notre engagement de mieux servir nos clients, en particulier ceux qui recherchent et soutiennent des choix respectueux de l'environnement en matière de loisirs de plein air. »

En tant que nouveau FST, H&H Marine aidera les clients à prendre possession de leur nouveau véhicule et assurera le service après-vente, si nécessaire. En effet, ces véhicules 100 % électriques ne nécessitent que peu d'entretien, la plupart des mises à jour pouvant être livrées à distance Over-the-Air (OTA updates).

Orca: exploration durable de l'eau sans compromis

Orca Carbon est la toute première motomarine électrique produite en série au monde. Celle-ci est fabriquée entièrement en fibre de carbone et équipée d'un puissant moteur électrique. Grâce à sa technologie, Orca Carbon glisse silencieusement sur l'eau avec une puissance maximale de 120 kW et une vitesse de pointe de 100 kilomètres par heure1.

Bientôt introduit, Orca Performance offrira également d'innombrables possibilités pour l'exploration nautique, tout en visant à rendre les motomarines électriques plus accessibles aux passionnés de sports motorisés. Grâce à une technologie SMC de pointe et des innovations importantes en matière de batterie, Orca Performance offrira aux pilotes la possibilité d'explorer durablement les eaux du monde sans compromettre les performances et la puissance.

En tête de la liste des 200 meilleures inventions de 2022 établie par le magazine Time, lauréate d'un prix Fast Company 2022 World Changing Ideas et d'un prix Best of What's New 2022 décerné par Popular Science, Taiga est ravi d'introduire ses véhicules électriques en Californie et de redéfinir l'industrie des sports motorisés en la rendant plus durable, accessible et exaltante que jamais.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables y compris des énoncés relatifs à la performance anticipée des livraisons aux clients, l'habileté à mettre en place le programme de Fournisseurs de services Taiga de manière mesurée, de même que les avantages associés s'y rapportant, incluant la capacité additionnelle. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. L'information prospective est fournie dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et son entreprise, ses activités, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des évolutions historiques et futures possibles, le lecteur est donc averti que cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans le rapport de gestion concernant la période de trois mois terminée le 31 mars 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 à l'adresse .

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

1 Les spécifications sont données à titre informatif seulement selon les essais réalisés par Taiga. Les paramètres pourraient différer en fonction de l'environnement, du terrain, des conditions météorologiques, de la réglementation locale et de la version finale du produit commandé.

