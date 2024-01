Un groupe multidisciplinaire d'experts canadiens sur l'anxiété chez les personnes aînées et un groupe de personnes ayant une expérience vécue ont uni leur force avec la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) pour mettre sur pied les toutes premières lignes directrices cliniques sur l'anxiété chez les aînés canadiens.

TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Les prestataires de soins de santé canadiens ont maintenant accès aux outils et ressources cliniques dont ils ont besoin pour mieux soutenir les personnes âgées à risque de développer de l'anxiété ou celles qui vivent avec ce problème. Les Lignes directrices canadiennes sur l'évaluation et le traitement de l'anxiété chez les personnes aînées ont été produites par la CCSMPA sous la direction de la Dre Andrea Iaboni, gérontopsychiatre (professeure agrégée à l'Université de Toronto) et du Dr Sébastien Grenier, psychologue (professeur agrégé à l'Université de Montréal). Ces lignes directrices fournissent des recommandations fondées sur des données probantes pour prévenir, évaluer, diagnostiquer et traiter l'anxiété chez les personnes aînées. Ces dernières auront aussi accès à diverses ressources, dont ce dépliant sur l'anxiété chez les personnes âgées qui a été conçu pour les éclairer sur les symptômes et les traitements de l'anxiété et leur indiquer quand elles doivent demander l'aide d'un professionnel de la santé.

Découvrez les nouvelles lignes directrices et les ressources qui donnent des moyens d'agir aux professionnels de la santé, aux personnes aînées et aux proches aidants partout au Canada.

Les troubles anxieux représentent le problème de santé mentale le plus fréquent tout au long de la vie, y compris à l'âge avancé. Chaque année, 18 % des aînés canadiens présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression auxquels ils ont du mal à faire face. Les lignes directrices cliniques et les ressources pour mieux soutenir la santé mentale des personnes aînées sont de plus en plus importantes pour répondre aux besoins de notre population vieillissante. La Dre Iaboni souligne que « ces guides de pratique clinique fondés sur des données probantes ont le potentiel d'améliorer les soins en sensibilisant aux meilleures pratiques et en favorisant une prestation plus cohérente des services de santé mentale de qualité pour les personnes âgées partout au Canada ». L'un des objectifs majeurs de ce projet consiste aussi à s'attaquer à la stigmatisation qui entoure le vieillissement et la santé mentale et à donner aux aînés les moyens de prendre des mesures pour soutenir leur santé mentale et leur bien-être. « Une partie de notre travail à la CCSMPA consiste également à rendre les informations sur les meilleures pratiques rapidement accessibles et faciles à comprendre pour les personnes âgées, leurs partenaires de soins et le grand public. Nous développons des outils et des ressources pour les aider (ou aider les proches) à communiquer avec leurs prestataires de soins de santé et à prendre des décisions éclairées », explique Claire Checkland, directrice générale de la CCSMPA. « L'anxiété n'est pas un aspect normal du vieillissement et les idées fausses sur ce problème de santé chez les personnes aînées ont conduit à sa sous-estimation et à l'absence de traitement adéquat. Il s'agit d'un problème qui peut être traité, et il existe des interventions fondées sur des données probantes qui peuvent aider » ajoute le Dr Grenier.

En septembre 2022, un groupe de travail a été constitué pour élaborer et synthétiser les lignes directrices. Ce groupe est composé d'experts canadiens interdisciplinaires spécialisés dans l'évaluation et le traitement des troubles anxieux chez les personnes aînées. Les membres se sont régulièrement réunis pour faire avancer ce travail en offrant leur expertise clinique, en évaluant les données de la recherche, en se prononçant sur les recommandations et en rédigeant les lignes directrices.

Le processus d'élaboration des lignes directrices comprenait également un groupe consultatif bilingue sur le savoir expérientiel. Ce groupe est composé de personnes aînées provenant de partout au Canada aux prises avec l'anxiété ou ayant une expérience en tant que proche aidant informel auprès de personnes âgées vivant avec l'anxiété. Les expériences personnelles et l'expertise partagées par les membres de ce groupe ont joué un rôle de soutien clé dans l'élaboration de nos lignes directrices.

« En soutenant les personnes aînées en tant que bénévole au sein d'organisations locales et comme proche aidante de membres âgés de ma famille, j'ai été témoin des lacunes de notre système de soins de santé en matière de prise en charge des maladies mentales chez les personnes âgées et de soutien qui leur est offert. Ces nouvelles ressources fournies par la CCSMPA sont fondamentales pour aider à soutenir les partenaires de soins et favoriser mon bien-être en tant qu'aînée. »

Francine Quenneville, retraitée (membre du comité consultatif sur l'expérience vécue)

Membre du conseil d'administration, Elliot Lake Palliative Care Program

Bénévole, Club des aînés l'Étoile d'or d'Elliot Lake

« En tant qu'une personne ayant vécu les défis de l'anxiété et de la dépression, je me réjouis vraiment d'avoir accès à diverses options pour développer des compétences permettant de prévenir, soulager ou faire face à des épisodes d'anxiété. Il est essentiel de comprendre que l'anxiété est plus qu'un simple sentiment de stress; elle implique des pensées et des sentiments perturbés qui s'accompagnent de symptômes physiques et mentaux pouvant influencer significativement la capacité d'une personne à être opérationnelle. Le lancement de ces nouvelles lignes directrices et ressources est extrêmement important, et j'espère sincèrement qu'elles continueront à avoir un impact positif sur les personnes confrontées à des défis similaires. »

T. Marshall (membre du comité consultatif sur l'expérience vécue)

« Ces lignes directrices fondées sur des données probantes offrent aux prestataires de soins primaires un éventail progressif d'outils et de thérapies efficaces pour détecter et réduire le risque d'anxiété chez les personnes aînées, et offrir un traitement, y compris des options de psychothérapie pour ceux et celles qui peuvent y avoir accès ou en offrir. »

Erica Weir, MD, MSc, CCFP, CoE, FRCPC (membre du groupe de travail)

Soins aux personnes âgées et médecin de santé publique

Professeure adjointe, Département des sciences de la santé publique, Département de médecine, Université Queen's

« Compte tenu de la pénurie de ressources humaines dans le système de santé canadien, y compris dans les soins primaires et spécialisés, il est clair que tous les professionnels de la santé ont un rôle à jouer dans le soutien de la santé mentale des personnes aînées. Ces lignes directrices aideront tout le personnel infirmier, quel que soit le contexte, à en savoir plus sur les signes et symptômes spécifiques de l'anxiété chez les personnes âgées et sur ce qu'elles peuvent faire pour aider à la gérer. Je ferai mention de ces lignes directrices dans les cours universitaires que je donnerai.»

Carly Whitmore, IA, PhD, CPMHN (membre du groupe de travail)

Professeure adjointe, École des sciences infirmières, Université McMaster

« Il est important que les personnes aînées sachent que l'anxiété est une maladie comme une autre. Nous devons parler de la santé mentale et ne pas hésiter à la mentionner dans nos conversations afin d'aider à déstigmatiser le sujet, en particulier dans les établissements de soins de longue durée. Comme travailleuse sociale à un poste d'éducatrice, ces lignes directrices m'aideront à travailler avec des équipes pour renforcer leur capacité à soutenir les personnes aînées vivant avec l'anxiété. »

Heli Juola, MSW, RSW (membre du groupe de travail)

Assistante sociale, Sunnybrook Health Sciences Centre

À propos de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA)

La mission de la Coalition est de promouvoir la santé mentale des personnes âgées en rassemblant les gens, les idées et les ressources. La CCSMPA œuvre sans relâche pour améliorer le bien-être mental des personnes aînées dans tous les contextes. En tant qu'unique organisation nationale axée sur la santé mentale des aînés, la Coalition s'engage à entretenir et à développer un groupe d'organisations et d'individus qui, ensemble, mettront en lumière les questions relatives à la santé mentale et au bien-être des personnes aînées. La CCSMPA a commencé ses activités en tant qu'un projet de l'Académie canadienne de gérontopsychiatrie (ACGP) et continue de fonctionner sous la supervision du conseil d'administration de l'ACGP. www.ccsmpa.ca

Johanne Albert-Cardinal, Gestionnaire, Communications, Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées, [email protected], 613-271-2941