Première victoire en Top Fuel pour Dan Mercier et son équipe à l'IHRA Outlaw Nitro Series

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Le pilote québécois Dan Mercier et son équipe Mercier Racing ont marqué l'histoire ce week-end en remportant l'épreuve Top Fuel lors de l'événement IHRA Outlaw Nitro Series sur la piste de Darana Dragway, à West Salem, Ohio.

En route vers sa première victoire en Top Fuel, Dan Mercier a offert une performance spectaculaire. Après avoir éliminé Smax Smith en quart de finale, il a battu le record de piste en demi-finale face à Lex Joon, avec un impressionnant temps de 3,02 secondes à 289,7 mi/h (466 km/h), établissant ainsi le meilleur chrono et la plus haute vitesse jamais atteints sur cette piste.

En grande finale, il a affronté Jake Sanders. Bien que ce dernier ait eu un temps de réaction plus rapide au départ (0,056 contre 0,090), Dan Mercier a dominé la course en franchissant la ligne d'arrivée en 3,178 secondes à 273,89 mi/h (441 km/h), contre 3,317 secondes à 226,24 mi/h (364 km/h) pour Sanders.

Cette victoire fait de lui le quatrième pilote différent à s'imposer en autant de courses cette saison dans la catégorie Top Fuel. « C'est ma première victoire en Top Fuel, donc c'est incroyable », a partagé Dan Mercier avec émotion. « Cette course est dédiée à mon héros, Terry McMillen, une légende de la NHRA et de l'IHRA, mais surtout un ami très cher. C'est lui qui m'a permis de faire mes débuts dans cette catégorie, je lui dois énormément. »

Les prochaines courses de Dan Mercier : 31 octobre au Las Vegas Motor Speedway (Nevada) et 13 novembre au In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, en Californie.

À propos de Dan Mercier et Mercier Racing

Dan Mercier, pilote expérimenté et président de Groupe ABS, est passionné de sport motorisé depuis toujours. Il est également le fondateur de Mercier Racing, une équipe basée dans la grande région de Montréal, regroupant 10 passionnés québécois. Ensemble, ils font évoluer des bolides Top Fuel d'accélération ultra-puissants, développant jusqu'à 12 000 chevaux-vapeur.

