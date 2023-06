Première signature de convention collective - Entente syndicale historique entre la MRC de Drummond et ses employés

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - La MRC de Drummond est fière de souligner l'adoption de la première entente syndicale d'une durée de 5 ans convenue entre la MRC et son personnel syndiqué. L'entente est intervenue le 15 mai avec un taux d'adhésion de 95%.

« Mes collègues et moi, nous nous réjouissons de cette entente. Elle a été négociée dans le respect et elle pave la voie à notre objectif de rendre la MRC plus performante, axée sur le service aux municipalités, tout en plaçant notre équipe au cœur de nos décisions », affirme Mme Stéphanie Lacoste, préfète de la MRC de Drummond.

Sur la photo de gauche à droite : madame Christine Labelle, directrice générale et greffière-trésorière de la MRC de Drummond, madame Stéphanie Lacoste, préfète de la MRC de Drummond, madame Lisanne Chauvette, secrétaire à l’exécutif et gestionnaire de cours d’eau et monsieur Luc Letendre, vice-président de l’exécutif et technicien sénior en évaluation foncière à la MRC de Drummond. (Groupe CNW/MRC de Drummond)

Parmi les principaux éléments de cette convention, notons :

une majoration annuelle des taux de salaire variant entre 1,5% et 2,5%

le maintien de la contribution de l'employeur au régime de retraite

la mise en place d'un horaire de travail flexible

une bonification du taux de remboursement pour les frais de déplacement

la bonification des vacances lors de la première année d'embauche

une reconnaissance de l'ancienneté des employés

« Le syndicat est très heureux d'être parvenu à cette entente au terme de négociations effectuées dans le respect et la collaboration. Nous avons bon espoir que l'adoption de cette convention contribuera au maintien d'une atmosphère saine, respectueuse et équitable pour l'ensemble de l'organisation ainsi qu'au bien-être et à la réussite des employés représentés par notre équipe » - souligne Mme Lisanne Chauvette, secrétaire à l'exécutif et gestionnaire de cours d'eau.

Une équipe complète

Avec six récentes embauches, la MRC de Drummond complète son équipe et regarde positivement vers l'avenir. Un poste de directeur à la performance est aussi à pourvoir. Dans les prochains mois, plusieurs projets d'envergure, tant sur le plan social, économique qu'environnemental, motiveront les équipes en place.

Rappelons que la première des priorités stratégiques 2023-2026, adoptées par le conseil des maires lors de la séance du 23 novembre dernier, visait à mettre en œuvre une culture organisationnelle performante, standardiser les processus de gestion et effectuer une transition numérique de la gestion des données. Grâce à leur bagage et expériences, les nouveaux employés se joignent à une équipe déterminée à atteindre ces objectifs.

SOURCE MRC de Drummond

Renseignements: Contact : Jean Dufresne, Coordonnateur des communications, MRC de Drummond, [email protected], 819 477-2230, poste 123