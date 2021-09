TORONTO, le 7 sept. 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui que s'amorce la toute première rentrée scolaire à l'Université de l'Ontario français (UOF), ce projet mobilisateur pour la province et la francophonie, situé en plein centre-ville de Toronto. Le tout nouveau campus est prêt et le personnel de l'UOF est fébrile à l'idée d'accueillir les étudiantes et étudiants de cette première cohorte.

La création d'une nouvelle université est loin d'être banale. Dans le cas de l'UOF, elle résulte de la forte mobilisation d'une foule d'intervenantes et d'intervenants qui ont su déceler la pertinence et l'importance d'un tel établissement, non seulement pour la vitalité de la communauté, mais aussi pour les futures générations de Franco-Ontariens.

« Je tiens à souhaiter une bonne rentrée aux premières étudiantes et aux premiers étudiants qui ont choisi l'UOF. Cette journée est particulière puisqu'elle marque la concrétisation d'un rêve longtemps entretenu par la communauté franco-ontarienne avec l'accueil de notre cohorte. Au fil des semaines, des semestres et des années nous seront, toutes et tous, en mesure de voir grandir et s'épanouir l'UOF qui prendra la place qui lui revient à l'échelle provinciale, nationale et internationale », se réjouit Pierre Ouellette, recteur de l'Université Ontario français.

Ainsi, c'est grâce à des efforts colossaux rapidement déployés que se met dès maintenant en action cette université qui veut faire les choses différemment.

L'université innovante : une promesse tangible

L'Université de l'Ontario français offre une formule pédagogique innovante, notamment en ce qu'elle brise les silos par son approche transdisciplinaire qui permet une compréhension plus vaste des multiples facettes dont sont composés les enjeux complexes de notre société moderne.

Ses méthodes d'apprentissage sont essentiellement axées sur la résolution de problème, la recherche collaborative et la réalisation d'expériences directes. L'objectif : développer des compétences en lien avec les connaissances, et non l'inverse. Qui plus est, se voulant inclusive et agile, l'université propose différents modes de prestation des cours, adaptés aux besoins d'une diversité d'étudiantes et d'étudiants ainsi que de professionnelles et professionnels (temps partiel ou complet, en ligne ou en présence).

Bien que l'UOF réinvente les modèles universitaires traditionnels, ses enseignements n'en sont pas moins étroitement liés aux exigences du marché du travail et aux besoins qu'exprime la réalité socio-économique de l'Ontario.

L'Université de l'Ontario français (UOF) est un établissement innovant axé sur la création et la mobilisation des connaissances en français. L'excellence, la pluralité, l'inclusion et la collaboration guident l'UOF dans toutes ses activités. Elle préconise des démarches d'apprentissage et de recherche faisant appel à diverses disciplines, fondées sur la découverte, la collaboration et l'expérience. Gouvernée par et pour les francophones de l'Ontario, elle offre une éducation résolument connectée sur le monde favorisant un exercice écoresponsable de la citoyenneté.

