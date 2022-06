Première rencontre nationale Municipalité amie des aînés

ORFORD, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que le député d'Orford, Gilles Bélanger, participent aujourd'hui à la première rencontre nationale consacrée à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), qui se tient à l'Hôtel Estrimont à Orford, en compagnie de plus de 300 participants.

Les objectifs de l'événement, organisé en partenariat avec Espace MUNI, sont notamment de promouvoir la démarche MADA et son rayonnement provincial. Cette première journée nationale permet :

de susciter un échange sur les défis du vieillissement de la population au Québec et d'identifier des solutions et des interventions cohérentes et complémentaires;

de contribuer au rayonnement de la démarche MADA, d'initiatives innovantes et de pratiques exemplaires afin de faciliter le passage à l'action;

d'informer le milieu municipal sur le rôle qu'il peut jouer dans le développement de projets favorisant le vieillir et vivre ensemble dans la communauté;

de faciliter les échanges et le réseautage entre les acteurs de la démarche MADA.

Lors de cette journée nationale, la ministre a par ailleurs annoncé les prochaines rencontres régionales MADA virtuelles qui auront lieu dans les neuf régions suivantes à partir de l'automne : en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la Chaudière-Appalaches, au Bas-Saint-Laurent, dans les Laurentides et dans la Capitale-Nationale. Ces rencontres permettront aux acteurs municipaux de participer à des échanges sur les défis du vieillissement de la population ainsi que d'en apprendre davantage sur des initiatives innovantes et des projets inspirants.

« Cette toute première Journée nationale MADA valorise notre volonté et notre pouvoir d'agir à l'échelle nationale par rapport au vieillissement de la population. Grâce à la création d'une politique et d'un plan d'action au sein de chacune des communautés participantes, nous avons pu constater des effets bénéfiques sur nos personnes aînées. Ces collectivités ont démontré une volonté de trouver des solutions pour répondre aux besoins exprimés par leurs citoyens aînés, mais aussi grâce à la réalisation de projets issus de leurs plans d'action et à la mise en commun des forces vives de ces communautés. Nous pouvons en être très fiers collectivement. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je me réjouis que cette première journée nationale MADA se déroule ici dans notre région. La mise sur pied de la démarche MADA a connu au fil des années un vif succès. Une telle réussite témoigne de la mobilisation massive de la société québécoise en faveur des personnes aînées, mais aussi de l'immense solidarité de chaque communauté envers ces personnes. Elles ont pris conscience de l'immense richesse du potentiel de ces personnes, dont la participation sociale est essentielle au dynamisme de nos collectivités. Je salue leur mobilisation dans le cadre de cette démarche porteuse pour notre société. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

Parmi les participants invités à l'événement, mentionnons les élus responsables des questions qui concernent les familles et les personnes aînées, les responsables administratifs et les fonctionnaires municipaux engagés dans la démarche MADA, les chargés de projets MADA, les membres du comité de pilotage ou du comité de suivi MADA de municipalités ou de MRC, les membres de tables régionales aînés, le personnel des établissements de santé et de services sociaux, les membres de centres de recherche et les étudiants intéressés par le sujet.

municipalités ou de MRC, les membres de tables régionales aînés, le personnel des établissements de santé et de services sociaux, les membres de centres de recherche et les étudiants intéressés par le sujet. La ministre Blais a également profité de son passage pour rendre hommage à Suzanne Garon , professeure et chercheuse, qui a été une des pionnières dans le cadre des travaux ayant conduit à la démarche MADA. Celle-ci prend sa retraite tout en restant chercheuse associée au Centre de recherche sur le vieillissement et mentore pour des villes amies des aînés à travers l'Organisation mondiale de la Santé.

