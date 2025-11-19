Première rencontre du Réseau francophone pour l'égalité et les droits des femmes

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le Réseau francophone pour l'égalité et les droits des femmes (RFEDF) a tenu aujourd'hui une première rencontre virtuelle d'information auprès d'instances consultatives francophones qui œuvrent à l'avancement de l'égalité et des droits des femmes. La séance visait à présenter la mission, les objectifs et le mode de gouvernance du Réseau. L'image de marque de l'organisation - logo, site Web, réseaux sociaux - a également été dévoilée afin de promouvoir le Réseau auprès des instances consultatives de la francophonie et du grand public.

La rencontre était animée par madame Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes de France et première présidente du Réseau, et Me Louise Cordeau, C.Q., présidente du Conseil du statut de la femme du Québec et secrétaire générale du Réseau.

Une mission francophone de dialogue et de coopération

Créé à l'initiative des gouvernements du Québec et de la France lors du 19e Sommet de la Francophonie, le RFEDF a pour mission d'offrir un espace international de concertation et de coopération, en rassemblant les instances consultatives en matière d'égalité des pays et États francophones engagés dans la promotion des droits des femmes.

Le RFEDF vise notamment le partage d'expertise et le rayonnement de travaux sur des sujets actuels et d'intérêts communs, comme la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes ou encore la place des femmes dans les lieux décisionnels.

Plus largement, le Réseau travaille à faire de l'égalité et des droits des femmes un sujet transversal au sein de l'espace francophone et des instances multilatérales, notamment sur les enjeux liés à l'environnement, à la gouvernance et à la construction de la paix.

Pour soutenir sa mission, le Réseau réalise une variété d'événements et d'outils d'information et de diffusion : congrès, ateliers, séminaires, webinaires, colloques, site Web, publications, bibliothèque virtuelle des travaux de ses membres, infolettre et promotion sur les réseaux sociaux.

Lancé avec le soutien de la France à hauteur de 100 000 euros, le Réseau compte sur un Secrétariat général situé à Québec et assuré par le Conseil du statut de la femme.

La création du RFEDF s'inscrit dans le cadre des recommandations issues du Rapport Génération Égalité, qui fait suite au Forum Génération Égalité coorganisé par la France et le Mexique sous l'égide d'ONU Femmes en 2021.

Le Réseau francophone pour l'égalité et les droits des femmes tiendra son Assemblée générale constitutive et son premier événement annuel au printemps 2026 à Québec.

Cette première rencontre du RFEDF avait lieu en marge de la 46e Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), qui se tient du 18 au 20 novembre 2025 à Kigali au Rwanda sur le thème « 30 ans après la Conférence de Beijing : la contribution des femmes dans l'espace francophone ».

Citations

« Après le formidable succès de la 4e conférence des diplomaties féministes organisée à Paris, la France continue de construire, avec ses partenaires francophones, les conditions nécessaires pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la priorité de nos politiques publiques. Cette première rencontre marque le début d'une coopération prometteuse et ambitieuse en faveur des droits des femmes, à laquelle le Haut Conseil à l'Égalité se consacrera pleinement. »

- Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes de France et présidente du Réseau francophone pour l'égalité et les droits des femmes

« L'initiative du Québec dans la création de ce Réseau marque notre volonté commune de bâtir un espace francophone de dialogue, qui place l'égalité et la coopération au cœur de notre action. L'expertise québécoise au regard de l'égalité et des droits des femmes saura inspirer, et contribuer à l'instauration d'une véritable culture égalitaire au sein de nos instances et des collectivités qu'elles représentent. »

- Me Louise Cordeau, C.Q., présidente du Conseil du statut de la femme du Québec et secrétaire générale du Réseau francophone pour l'égalité et les droits des femmes

