OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - À la suite de la première rencontre nationale des 14 membres dévoués de son conseil de direction inaugural, le Réseau canadien d'accessibilité (RCA), une initiative pancanadienne, est prêt à promouvoir des transformations culturelles et des changements systémiques partout au pays.

Le conseil de direction rassemble des dirigeants issus du secteur postsecondaire, des fournisseurs de services communautaires, des intervenants du gouvernement et des organismes partenaires qui travaillent à promouvoir l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Le Réseau reçoit le soutien du Bureau national du RCA, situé à l'Université Carleton.

Pour en savoir davantage sur le RCA et les membres du conseil de direction, veuillez consulter https://carleton.ca/read/can/governance/.

« Je suis ravie de soutenir le conseil de direction alors que nous nous engageons, ensemble, dans cette nouvelle voie », déclare Suzanne Blanchard, vice-présidente de l'Université Carleton (Étudiants et inscriptions) et présidente du conseil inaugural. « Le réseau a un grand potentiel et des parties prenantes qui sont déterminées à faire une différence. »

« C'est le bon moment », ajoute Tony Labillois, un champion des personnes en situation de handicap à Statistique Canada et président du conseil consultatif du Réseau, lequel représente 30 organisations partenaires de partout au Canada. « Mon handicap m'a poussé à toujours aller de l'avant. Le Réseau contribuera à entamer des conversations importantes dans l'ensemble du pays et à créer un élan positif. »

L'idée d'un réseau national d'accessibilité a été lancée par un groupe de collègues de l'Université Carleton. Elle s'inscrit dans la culture d'accessibilité de l'Université et repose sur la volonté de rassembler plusieurs initiatives, partenaires et ressources, comme l'énonce le plan stratégique intégré que l'Université a lancé récemment.

« Le contexte mondial actuel lié à la COVID-19 rend cette conversation nationale encore plus importante, car nous sommes tous en train de repenser où et comment nous travaillons », explique Boris Vukovic, directeur de l'Initiative READ de l'Université Carleton. « Le RCA est bien placé pour occuper un rôle de premier plan dans ces discussions sur la création d'occasions plus inclusives et plus accessibles pour tous. »

Le conseil de direction dirigera le Réseau au nom de ses organismes partenaires, ainsi que d'autres parties prenantes qui bénéficieront de ses activités et de ses retombées. Il assurera la gouvernance et l'orientation stratégique, de même que le développement et la viabilité financière du RCA.

Le travail de ce conseil sera guidé par cinq comités d'action axés sur la recherche, la conception et l'innovation; l'éducation et la formation; les politiques publiques; l'emploi; ainsi que l'engagement communautaire.

SOURCE Carleton University

Renseignements: Contact pour les médias: Steven Reid, Media Relations Officer, Carleton University, 613-265-6613, [email protected]

Liens connexes

http://www.carleton.ca