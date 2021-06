Première rencontre de la Table politique APNQL-Québec

WENDAKE, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Table politique APNQL-Québec, mise sur pied d'un commun accord par l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et le gouvernement Legault, a tenu une première rencontre de travail aujourd'hui, consacrée principalement aux enjeux de la santé et des services sociaux des Premières Nations.

La Table politique APNQL-Québec a pour objectif principal d'établir et de maintenir des relations politiques respectueuses et fructueuses entre les gouvernements des Premières Nations et le gouvernement du Québec. En plus de la santé et des services sociaux, l'agenda des travaux de la Table que se sont donnés l'APNQL et le gouvernement Legault abordera également, dans un avenir rapproché, la sécurité publique et l'inclusion des Premières Nations dans le développement économique au Québec.

Plusieurs chefs et conseillers des Premières Nations participaient à la rencontre aujourd'hui, avec Ghislain Picard, chef de l'APNQL et coprésident de la Table politique. M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones et également coprésident de la Table, était pour sa part accompagné des ministres Christian Dubé, Santé et Services sociaux, et Lionel Carmant, délégué à la Santé et aux Services sociaux, ainsi que de plusieurs autres élus.

L'APNQL a présenté à la Table politique un ensemble d'enjeux liés à la santé et aux services sociaux, plus précisément au niveau de l'accès aux services et à la protection de la jeunesse. Ces enjeux sont directement en lien avec les préoccupations exprimées par la population des Premières Nations. Les engagements demandés par les Premières Nations visent la mise en œuvre d'actions pérennes, notamment une coordination et gestion concertées en situation de crise telle que la COVID-19 et ses impacts sur les Premières Nations au Québec, de même que l'application du Principe de Jordan, la mise en œuvre du Principe de Joyce élaboré par la Nation Atikamekw à la suite du décès tragique de Joyce Echaquan et l'autonomie des gouvernements des Premières Nations en matière de protection de la jeunesse. Le gouvernement Legault a été en mesure d'apporter des réponses aux enjeux soulevés ou de s'engager à le faire dans le cadre des tables techniques qui soutiendront désormais les travaux de la Table politique.

L'APNQL et le gouvernement Legault ont également discuté, et se sont engagés à poursuivre les discussions autour du Cadre politique qui guidera non seulement les travaux de la Table politique APNQL-Québec, mais l'ensemble des relations politiques entre les gouvernements des Premières Nations et le gouvernement du Québec.

« Les travaux concrets de la Table politique APNQL-Québec sont maintenant bien amorcés. Je crois sincèrement que tant la population des Premières Nations, que celle de l'ensemble du Québec, demandent à leurs élus respectifs de trouver des solutions durables, de créer l'essentiel rapprochement entre nous, qu'elles-mêmes souhaitent, et ce, de plus en plus. C'est cette volonté de rapprochement que j'entends autour de moi et c'est l'obligation de réussite à laquelle nous devons répondre. Rien de facile, mais rien d'impossible », a déclaré Ghislain Picard, chef de l'APNQL, à l'issue de la rencontre.

