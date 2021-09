« Plus que jamais, le monde comprend l'importance des enjeux sanitaires pour améliorer la santé animale et, par conséquent, la santé humaine. Depuis le début de notre histoire, nos solutions visent réduire la résistance aux antibiotiques en offrant des options nutritionnelles alternatives aux producteurs agricoles. Nous savons que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mettent dans leur assiette et nous avons des objectifs ambitieux pour Jefo afin de répondre à cette demande croissante. Nous espérons doubler nos ventes de produits spécialisés dans les trois prochaines années » affirme Jean Fontaine, Président du Groupe Jefo. « Notre concept de Nutrition Intestinale de Précision est une approche avant-gardiste axée sur le microbiote et l'harmonie intestinale et nous conduisons des nombreux essais prometteurs à ce sujet. Nous nous entourons de chercheurs de renommée internationale pour mettre nos idées à l'épreuve et concevoir la prochaine ère de la nutrition de précision » complète-t-il.

La nouvelle usine de 180 000 pieds carrés à la fine pointe de la technologie comportera deux lignes de production à son ouverture et un projet d'expansion jusqu'à six lignes est déjà prévu dans un futur proche. L'usine actuelle demeurera en opération, maximisant ainsi la stabilité et la sécurité de la production.

« Combattre l'antibio-résistance est fondamental pour avoir un cercle de la vie sain sur une planète plus durable. Les réglementations concernant la qualité de protéines animales évoluent en notre faveur et cette nouvelle usine nous permettra de proposer nos solutions à un plus grand nombre de producteurs. Nous sommes présents dans plus de 80 pays, mais nous continuons à développer des nouveaux marchés et des solutions novatrices » confirme Jean François Fontaine, Vice-président du Groupe Jefo. « Notre équipe internationale continue de grandir, comme au Moyen Orient où de nouveaux distributeurs se sont ajoutés dernièrement et nous prévoyons une augmentation significative dans les marchés actuels ».

Fondée en 1982, Jefo offre des solutions naturelles non médicamentés et des nutriments pour l'alimentation animale et détient la Technologie Jefo Matrix, une microencapsulation qui transporte des ingrédients actifs directement dans les intestins pour une absorption optimale. Ces solutions, qui prennent en considération la physiologie intestinale de chaque espèce, améliorent la performance et la santé des animaux, pour une production de protéine animale durable, sécuritaire et économique.

