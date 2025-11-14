Première pelletée de terre officielle pour la phase 2 du projet Canoë : un pas de plus vers un milieu de vie durable et inclusif dans Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - L'équipe de Canoë est fière d'annoncer la première pelletée de terre de la phase 2 du projet, marquant une nouvelle étape dans la création de ce milieu de vie inclusif et durable au cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Cette phase dont la livraison est prévue pour l'été 2027, comptera 89 condominiums et 5 commerces dont un CPE de 80 places et s'inscrit dans la continuité d'une vision à échelle humaine alliant accessibilité, communauté et durabilité.

La phase 1, entièrement complétée et déjà habitée, accueille 210 appartements locatifs ainsi qu'un Maxi au rez-de-chaussée. Quelques unités locatives demeurent disponibles, tandis que les prochaines phases viendront enrichir l'ensemble avec de nouveaux commerces et des espaces publics, poursuivant le développement d'un véritable milieu de vie pour tous.

Canoë adopte une approche de développement responsable : une construction écoénergétique, des toits-terrasses végétalisés avec potagers urbains, une gestion durable des déchets, ainsi que des stationnements électrifiés et des places d'autopartage favorisant la mobilité verte. Les espaces communs sont conçus pour favoriser la rencontre et le partage : un chalet urbain avec coin café et coworking, une salle d'entraînement complète et des terrasses sur le toit avec zones BBQ et aires de détente.

Le projet est signé par les firmes ADHOC Architectes et Ædifica, reconnues toutes deux pour leurs réalisations emblématiques à Montréal, ainsi que par l'architecte paysagiste Uneparcelle. L'aménagement intérieur, réalisé par Gauvreau Design, se distingue par une atmosphère à la fois moderne et chaleureuse.

