Première pelletée de terre de la nouvelle usine de VR Panoramic à Chambly

CHAMBLY, QC, le 25 juin 2025 /CNW/ - La première pelletée de terre de la nouvelle usine de VR Panoramic a eu lieu ce lundi 23 juin à Chambly, Québec. L'équipe de VR Panoramic est heureuse d'avoir accueilli le député provincial de Chambly Jean-François Roberge, ainsi que les élus municipaux des districts 6 et 7 de la Ville de Chambly, messieurs Luc Ricard et Justin Carey. Nous tenons également à remercier l'équipe de Frare et Gallant, SBA Architecte, tous les employés de VR Panoramic pour leur dévouement, ainsi que nos clients pour leur confiance.

Cette nouvelle usine engendrera la création de près d'une centaine d'emplois, principalement en production et contrôle de la qualité, mais également au sein des départements administratif et de recherche et développement.

De plus, la nouvelle usine de 50 000 pieds carrés permettra à VR Panoramic de tripler sa production annuelle de véhicules récréatifs de Classe B, afin de répondre à la demande croissante pour ses produits au Québec et en Amérique du Nord.

À propos de VR Panoramic

Incorporée en 2017, le siège social de VR Panoramic est situé à Chambly, Québec. Depuis sa fondation, VR Panoramic est devenu le plus important manufacturier de véhicules récréatifs de Classe B au Québec. L'entreprise emploie plus de 90 employés dans ses deux usines de Chambly, Québec et Simi Valley en Californie.

VR Panoramic transforme les modèles de véhicules Dodge Promaster et Ford Transit en véhicules récréatifs de Classe B de qualité supérieure. L'entreprise offre présentement les modèles Panoramic Classique, G et GL, ainsi que le Perspective.

