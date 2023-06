Première partie : Début de la construction du futur hôtel et casino Hard Rock à Ottawa

La nouvelle destination touristique ouvrira ses portes en 2025 et comprendra un hôtel de 150 chambres, un casino agrandi ainsi qu'un théâtre de 1 800 places.

OTTAWA, ON, le 7 juin 2023 /CNW/ - La construction de la nouvelle destination touristique et de divertissement d'Ottawa, le futur hôtel et casino Hard Rock à Ottawa, a officiellement commencé. Une cérémonie d'inauguration des travaux, au cours de laquelle les invités ont utilisé les légendaires pelles à manches en forme de guitare de Hard Rock, a eu lieu hier après-midi au Casino Rideau Carleton, futur Hard Rock, le site de la nouvelle installation à la fine pointe de la technologie.

De gauche à droite : Steve Desroches, Jim Warren, Duncan Hannay, Goldie Ghamari, Helen MacMillan, Lisa MacLeod, Mark Sutcliffe, Jon Lucas, George Darouze, Andrew Wright (Groupe CNW/Casino Rideau Carleton, Futur Hard Rock)

Des représentants de Hard Rock International, des élus et des dirigeants d'entreprises et de communautés ont partagé les détails passionnants du premier hôtel et casino Hard Rock du Canada, qui comprendra les éléments suivants :

Un hôtel Hard Rock de 150 chambres, dont 22 suites.

de 150 chambres, dont 22 suites. Le casino Hard Rock agrandi et comprenant 1 500 machines à sous, 40 jeux de table en direct, des paris sportifs, des jeux à limite élevée et une salle de baccara.

agrandi et comprenant 1 500 machines à sous, 40 jeux de table en direct, des paris sportifs, des jeux à limite élevée et une salle de baccara. Une salle de concert Hard Rock Live de 1 800 places assises et des places debout pour 2 200 personnes.

de 1 800 places assises et des places debout pour 2 200 personnes. Plus de 10 restaurants, bars et salons, dont le Hard Rock Café , primé et emblématique, ainsi que le Council Oak Steakhouse .

, primé et emblématique, ainsi que le . Boutiques Rock Shop et Unity Store.

« Nous sommes ravis de faire un pas de plus vers la diffusion de notre marque emblématique et de notre riche histoire musicale auprès des habitants d'Ottawa et de la région environnante, a déclaré Jon Lucas, directeur de l'exploitation de Hard Rock International. « Je tiens à remercier les élus provinciaux et municipaux qui nous ont aidés à faire en sorte que nous soyons réunis ici aujourd'hui. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et à la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, qui nous ont apporté un soutien incroyable en nous aidant à réaliser ce projet. Nous apprécions notre partenariat avec elles ».

L'achèvement de l'hôtel et casino Hard Rock d'Ottawa est prévu pour le printemps 2025. Le casino Rideau Carleton, futur Hard Rock restera ouvert en tout temps pendant les travaux.

« Le projet se concrétise!, a mentionné Helen MacMillan, directrice générale du Casino Rideau Carleton, futur Hard Rock. « Après des années de retards dus à la pandémie, nous sommes très heureux d'avancer concrètement dans nos projets visant à donner vie à cette incroyable installation pour nos invités et nos employés, ainsi que pour les résidents et les visiteurs d'Ottawa! »

Hôtel et casino Hard Rock : un moteur économique pour la ville dans le domaine du divertissement et du tourisme

L'installation devrait générer d'importantes recettes fiscales pour la ville d'Ottawa, la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral pendant la construction et une fois qu'elle sera entièrement opérationnelle.

Ce projet de construction de 350 millions de dollars est l'un des plus grands projets d'investissement privé actuellement en cours à Ottawa. Il devrait créer près de 1 900 emplois directs et indirects dans la ville d'Ottawa, tant au niveau de la construction que de l'exploitation.

« Le nouvel hôtel et casino Hard Rock représente un investissement important dans le sud de notre ville. Il créera de nouveaux emplois et s'appuiera sur l'attraction existante du Casino Rideau Carleton, a déclaré le maire d'Ottawa Mark Sutcliffe. « Je sais que de nombreux habitants de la ville sont impatients de profiter de cet espace, qui constituera également une autre grande attraction touristique à Ottawa. »

Depuis l'ajout du site de jeu en février 2000, la ville d'Ottawa a reçu environ 6 millions de dollars par an et plus de 93 millions de dollars au total de la part d'OLG pour avoir accueilli le Casino Rideau Carleton et le futur Hard Rock dans la région de la capitale nationale. Ce montant devrait augmenter lorsque l'installation agrandie sera pleinement opérationnelle. Plus d'un million de dollars supplémentaires sont investis chaque année dans des parrainages et organismes à but non lucratif à l'échelle locale, au profit des collectivités de la région et de leurs habitants.

« C'est une journée passionnante pour la ville d'Ottawa et nos collègues de Hard Rock, et une journée de fierté pour OLG, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. « Les plans que nous mettons en œuvre ici et avec nos autres partenaires du secteur des jeux en établissement apportent des avantages locaux réels et soutiendront le dynamisme et l'enthousiasme à long terme de l'expérience des casinos à Ottawa et dans tout l'Ontario, pour les années à venir. Il s'agit également du Mois national de l'histoire autochtone et OLG s'engage à construire de nouvelles voies de compréhension, de respect et d'action avec ses partenaires autochtones et tribaux pour faire avancer les principes de vérité et de réconciliation. Cela constitue un moyen important pour OLG de continuer à « jouer pour l'Ontario ».

Connecté à la communauté

Dans le cadre de la cérémonie, le Casino Rideau Carleton, futur Hard Rock, a fait un don de 20 000 $ au Minwaashin Lodge, un refuge local pour femmes autochtones.

« Rien n'est plus important pour nous que de contribuer au bien-être économique et social de notre communauté, a déclaré madame MacMillan. Alors que nous donnons aujourd'hui le coup d'envoi officiel de notre expansion, nous tenons à préciser que nos efforts pour soutenir les entreprises locales et les organisations communautaires iront de pair avec la croissance de nos installations. »

Hard Rock International, qui appartient à 100 % à la tribu Seminole de Floride, s'engage pleinement à soutenir les organisations locales et autochtones par des dons caritatifs, de parrainages et de partenariats.

À propos du Casino Rideau Carleton

Le Casino Rideau Carleton a officiellement ouvert ses portes au public le 1er septembre 1962; il a été le tout premier circuit ovale de 5/8 de mille au Canada, et occupe depuis lors une place importante dans la communauté des courses attelées de l'Ontario. Depuis l'ajout du centre de jeu en février 2000, la Ville d'Ottawa a reçu environ 6 millions de dollars par an et plus de 93 millions de dollars au total en paiements pour avoir accueilli le Casino Rideau Carleton dans la région de la capitale du Canada. Plus d'un million de dollars supplémentaires sont investis chaque année dans des parrainages et associations à but non lucratif à l'échelle locale, au profit des collectivités de la région et de leurs habitants. En mai 2017, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a choisi Hard Rock Ottawa comme nouveau partenaire de casino pour ce site. Ce partenariat entre HR LP (propriété de Hard Rock International) et RCR Investor Inc. (propriété de Rideau Carleton Raceway Holdings Limited) a pour but de construire une installation de jeu et de divertissement à la fine pointe de la technologie, qui amènera bientôt la marque emblématique Hard Rock à Ottawa et animera la ville comme jamais auparavant. L'installation est un moteur important de la création d'emplois et devrait employer plus de 700 résidents de la région une fois l'expansion achevée. Le Casino Rideau Carleton est exploité par Hard Rock International et administré par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario . Pour plus d'information sur le Casino Rideau Carleton, rendez-vous au www.rideaucarletoncasino.com .

À propos de Hard Rock®

Hard Rock International (HRI) est l'une des entreprises les plus reconnues à l'échelle mondiale. Elle est présente dans plus de 70 pays et possède 290 sites, dont des hôtels, des casinos, des Rock Shops®, des salles de spectacles et des cafés dont elle est propriétaire, pour lesquels elle est titulaire d'une licence ou dont elle assure la gestion. En 2020, HRI a également lancé une coentreprise baptisée Hard Rock Digital. Il s'agit d'une plateforme de paris sportifs en ligne, de paris sportifs au détail et de jeux sur Internet. Outre une guitare d'Eric Clapton, Hard Rock possède la plus grande et la plus précieuse collection de souvenirs musicaux authentiques au monde, avec plus de 87 000 objets, qui sont exposés dans ses établissements du monde entier. Hard Rock Hotels a obtenu la meilleure note dans la catégorie de la satisfaction exceptionnelle de la clientèle dans le cadre de la North America Guest Satisfaction Study de J.D. Power pendant deux années consécutives, et a figuré dans le classement des meilleurs hôtels haut de gamme pendant quatre années consécutives. HRI est devenue la première société de jeux privée à obtenir la désignation des sociétés les mieux gérées aux États-Unis par Deloitte Sociétés privées et le Wall Street Journal en 2021. Depuis, elle a été récompensée à trois reprises. Forbes a également désigné Hard Rock comme l'un des meilleurs employeurs au monde, ainsi que comme l'un des meilleurs employeurs pour les femmes, la diversité et les nouveaux diplômés, et comme l'un des meilleurs grands employeurs dans le secteur des voyages et des loisirs, du jeu et du divertissement. Dans le cadre des Global Gaming Awards 2022, Hard Rock a été nommée exploitant terrestre de l'année, pour la deuxième fois en quatre ans. En 2021, Hard Rock Hotels & Casinos a obtenu la première place dans le sondage sur la satisfaction des directeurs de casinos menée par Bristol Associates Inc. et Spectrum Gaming Group; le groupe a remporté la première place six des sept dernières années. À l'heure actuelle, Hard Rock International fait partie de catégories d'investissement des principales agences de cotation des titres : S&P Global Ratings (BBB) et Fitch Ratings (BBB). Pour plus d'information sur Hard Rock International, rendez-vous à www.hardrock.com ou à shop.hardrock.com.

SOURCE Casino Rideau Carleton, Futur Hard Rock

Renseignements: Personne ressource : Annie Boucher, Relations médias pour Blackiron, 613-863-3702, [email protected]