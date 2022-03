Geste sans précédent dans l'industrie de la technologie, abillion récompense ses membres pour avoir contribué à sa croissance et à son succès en leur offrant des actions de l'entreprise

NEW YORK, 1er mars 2022 /CNW/ - abillion, la plateforme qui connaît la croissance la plus rapide et qui vise à aider les gens et les entreprises à être plus durables, transforme le concept de propriété et distribue des actions de l'entreprise à ses membres. Il s'agit d'une première dans l'industrie des médias sociaux et de la technologie.

Depuis 2018, abillion offre un programme de récompenses unique couronné de succès. Chaque fois qu'un membre d'abillion choisit de manger ou de magasiner de manière durable et qu'il partage son expérience sur l'application, abillion lui attribue un dollar américain. Les membres ne peuvent pas retirer les fonds de leur portefeuille, mais ils peuvent utiliser ces crédits pour verser un don à l'un des plus de 60 organismes sans but lucratif appuyés par l'entreprise. L'entreprise soutient des projets pour la protection des animaux de l'Argentine à l'Australie et des organisations internationales comme Sea Shepherd et One Tree Planted. Par l'entremise de ce programme, abillion a fait don de plus de 1,4 million de dollars américains. Le programme crée un lien direct entre les choix des consommateurs et les répercussions de ces choix sur les milieux naturels.

Grâce au nouveau programme de capital-actions communautaire d'abillion, les membres peuvent maintenant utiliser leurs crédits pour faire des dons pour détenir une participation dans abillion. Chaque dollar sera converti en un dollar en actions lorsque l'entreprise sera cotée en bourse.

Vikas Garg, fondateur et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes dans une position unique en tant qu'entreprise de médias sociaux et de technologie fondée sur des valeurs communes qui vont au-delà de notre personnel et de nos bureaux et qui incarnent les valeurs de nos membres. En tant que communauté investie d'une mission, nous voulons rompre le modèle des fondateurs de la Silicon Valley qui possèdent et contrôlent des entreprises sans assumer la moindre responsabilité envers leurs utilisateurs et la société en général. Des entreprises comme Facebook et Twitter ne prennent pas leurs responsabilités par rapport aux dommages causés par leurs plateformes, qu'il s'agisse de propager la haine, la violence et la désinformation, d'aider des dictateurs ou de perturber des élections. »

Les membres d'abillion verront maintenant un insigne « abillion Community Equity » à côté des plus de 60 organismes de bienfaisance que l'entreprise appuie. Pour participer au programme de capital-actions, les membres admissibles doivent cliquer sur l'icône et utiliser leurs crédits pour acheter des actions de l'entreprise. Ce faisant, on leur promet le montant de la valeur des actions lorsque l'entreprise fera son premier appel public à l'épargne. L'entreprise n'imposera aucune limite quant aux nombres d'actions que les membres peuvent détenir.

abillion a été fondée en 2017 par Vikas Garg, un ancien gestionnaire de fonds spéculatif, et l'application a été lancée en 2018. Vikas Garg a recueilli un total de 17 millions de dollars américains pour financer l'entreprise, dont 10 millions de dollars américains en financement de série A en décembre 2021. L'application abillion a été téléchargée par plus d'un million de personnes dans 166 pays. L'application aide ses membres à choisir des options durables lorsqu'ils mangent ou magasinent, et l'entreprise a fait don de 1,4 million de dollars américains à des projets de développement durable et d'incidence sociale dans le monde entier depuis son lancement. En 2022, abillion lancera le premier marché entre pairs au monde qui favorisera l'entrepreneuriat durable à l'échelle mondiale.

Notre mission : Grâce à la technologie, nous créons des liens entre les gens et nous les aidons à vivre, à magasiner et à manger de façon plus durable.

