Première mondiale : Un projet technologique alliant covoiturage et stationnement sur rue voit le jour à Montréal

MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise de transport planifié Netlift a officiellement lancé aujourd'hui un projet pilote innovant dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut de cardiologie de Montréal. Cette initiative, rendue possible notamment grâce à la participation du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, offrira en première mondiale une solution aux enjeux de mobilité d'un grand employeur alliant covoiturage et stationnement sur rue.

Ce projet pilote est né afin de répondre aux problématiques de stationnement, de mobilité et de rétention des employés de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) causées par la perte d'une centaine de places de stationnement. Souhaitant trouver une solution efficace et rapide, l'ICM s'est allié à Netlift qui, via sa plateforme technologique, assure notamment le jumelage des employés pour du covoiturage, rentabilisant ainsi les espaces de stationnement disponibles.

Afin d'augmenter la portée de cette initiative, des espaces de stationnement sur rue à proximité de l'ICM ont également été mis à la disposition du projet de covoiturage, grâce à la participation de la Ville de Montréal et de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Une technologie de reconnaissance des plaques d'immatriculation conçue par Genetec Inc., partenaire stratégique de Netlift, permettra aux agents de stationnement de s'assurer que seuls des covoitureurs utilisent les espaces dédiés au projet pilote.

« Netlift est extrêmement fière d'être l'instigatrice de ce projet novateur qui contribue à résoudre les enjeux de mobilité actuels de l'ICM, a déclaré Marc-Antoine Ducas, président de Netlift. En alliant covoiturage et stationnement sur rue, associés à un système technologique de reconnaissance des plaques, Netlift propose une solution simple et efficace, en plus de réduire le parc automobile urbain et l'émission de GES. Nous sommes convaincus que de nombreuses entreprises et villes verront le potentiel de cette solution à la fois pratique et écologique ».

Rappelons qu'une aide financière de 350 000 $ a été octroyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) dans le cadre du Programme innovation, qui a pour objectif d'appuyer les entreprises, en priorité les PME, lors de la réalisation de leurs projets d'innovation ainsi que lors de la commercialisation de leurs innovations.

« Pour l'ICM, la mobilité est un enjeu important de recrutement et de rétention de personnel. En plus de proposer une solution concrète et conçue au Québec, le projet pilote de Netlift vient répondre à la problématique du voiturage en solo, généralisée dans toutes les grandes villes du monde, souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière. Parmi les plus grandes forces du Québec figurent l'ingéniosité et les innovations, et le gouvernement du Québec est déterminé à les mettre au service de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de l'environnement. »

« Le gouvernement du Québec s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030. Le covoiturage fait partie des solutions à privilégier pour réussir à atteindre cet objectif, indique Richard Campeau, député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Avec ce projet pilote, Netlift sera en mesure de démontrer le fonctionnement de son application de covoiturage dans un contexte de rareté du stationnement. Nous sommes persuadés que cette vitrine technologique engendrera d'intéressantes retombées tant au Québec qu'à l'international. »

« Montréal doit saisir toutes les opportunités pour améliorer la mobilité et pour déplacer plus de gens, plus efficacement, explique Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal. Une solution axée sur la réduction de l'utilisation de l'auto solo, comme le covoiturage, représente une avenue idéale pour la métropole. Cette association avec Netlift nous permettra de tester ce projet aux retombées prometteuses pour la Ville et nous sommes heureux de pouvoir y contribuer. »

« L'Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie est très actif dans la mise en oeuvre de solutions audacieuses qui encouragent les citoyens à réduire leur dépendance à la voiture solo et à opter pour des moyens de transport actifs et collectifs, explique François William Croteau, maire de l'Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Il est donc naturel pour nous d'appuyer une initiative innovante en matière de covoiturage qui s'arrime avec nos actions et nos engagements en plus de prendre forme dans notre Arrondissement! »

« À l'ICM, nous avons mis en place différents éléments pour encourager le transport actif chez notre personnel, mentionne Mélanie La Couture, présidente-directrice générale de l'Institut de Cardiologie de Montréal. La gestion des cases de stationnement fait toutefois partie de nos préoccupations, encore à ce jour. La solution proposée par Netlift est donc tombée à point puisqu'elle nous permet de proposer des options qui répondent à nos besoins et à ceux de nos employés. »

Netlift est une plateforme intelligente de transport planifié qui permet de combiner covoiturage, gestion du stationnement et déplacements en taxi pour des trajets plus rapides, moins coûteux et respectueux de l'environnement. Netlift permet de connecter les résidents d'une ville qui partagent le même trajet quotidien pour qu'ils voyagent ensemble, réduisant à la fois la congestion routière, les émissions de GES et les besoins en stationnement à destination. L'application Netlift est disponible sur Google Play et Apple Store.

