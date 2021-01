Première le 28 janvier - « THE 108 JOURNEY » DE HUGO ROZON - Film documentaire sur la santé mentale

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - « The 108 Journey », le premier documentaire de Hugo Rozon coréalisé avec Mathieu Perrault Lapierre, est un film choc hors de l'ordinaire. Tourné en Inde et au Népal, avant et pendant le confinement mondial de la Covid-19 entre mars et mai 2020, il dévoile les pages du journal intime de celui qui a décidé d'avoir une vision positive de la maladie mentale; « ma plus grande force et ma plus belle faiblesse, » avoue Hugo.

Hugo Rozon opte pour offrir son film gratuitement afin que le plus de gens qui ont traversé les mêmes épreuves puissent le visionner. La grande première aura lieu le jeudi 28 janvier à 20h lors de la journée Bell Cause pour la cause sur le site www.the108journey.com

Avec « The 108 Journey », Hugo Rozon fuit le chaos de Montréal et fait la paix avec lui-même en Inde. Il fonce sans savoir où il s'en va. Hugo voulait faire ce film, il devait le produire. « The 108 Journey », c'est son coming out : il s'exprime ouvertement sur sa bipolarité. Avec ce documentaire, il s'ouvre vers le monde extérieur. Il donne dans la vérité et le direct. Il retrouve et recolle les morceaux du casse-tête de son existence.

Sa quête spirituelle, il l'a réussie même s'il est pris d'une crise de panique dès son arrivée lorsqu'il abuse de l'alcool et des antidépresseurs. Malgré tout, sa prise de conscience le mène dans un crématorium et côtoie la mort de près, à se baigner dans le Gange, se raser la tête pour se mettre à nu et à découvrir la quiétude à Rishikesh au pied de l'Himalaya; là où les Beatles ont composé le « White Album. »

Ce projet, c'était un risque. Un pari qu'il a relevé. Hugo a tout misé, son argent, ses économies alors qu'il a eu la révélation de ne plus faire les choses pour l'argent, mais avec son cœur. Il a laissé de côté un poste dans une agence de publicité à succès, qu'il avait fondé, à l'époque pour laisser place à cette nouvelle aventure.

Hugo Rozon, aujourd'hui âgé de 25 ans, a été diagnostiqué bipolaire à l'été de ses 18 ans après un road trip en Californie. À son retour, il souffre d'une psychose et subit un épisode maniaque. En septembre 2013, il est interné pendant un mois dans la section psychiatrique de l'Hôpital Notre-Dame.

« The 108 Journey » est sélectionné au Snowdance Independent Film Festival, le « nouveau » festival national et international le plus respecté en Allemagne du 20 au 23 mars.. Il est en compétition dans les catégories du meilleur réalisateur et meilleur script.

