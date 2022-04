Première journée nationale des Municipalités amies des aînés (MADA)

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce la tenue de la toute première rencontre nationale des Municipalités amies des aînés (MADA) sous le thème « Des collectivités qui ont à cœur les personnes aînées ».

Prévu au plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges, cet événement soutiendra le réseautage, le transfert de connaissances et l'échange de bonnes pratiques entre les municipalités en vue de soutenir les communautés du Québec dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec Espace MUNI, se déroulera le 16 juin prochain à Orford, en format comodal. Elle s'adresse aux élus municipaux, aux responsables des dossiers aînés, aux fonctionnaires municipaux collaborant à la démarche MADA ainsi qu'aux membres des comités de pilotage et de suivi MADA au sein des municipalités et des municipalités régionales de comté. Sont également conviés à cette rencontre, des représentants du réseau de la santé et des services sociaux engagés dans l'offre de programmes destinés aux personnes aînées, les tables régionales de concertation des aînés ainsi que des directions de ministères et d'organismes gouvernementaux concernés par la démarche MADA.

Cette première journée nationale des Municipalités amies des aînés permettra de :

susciter un échange sur les défis du vieillissement de la population au Québec et identifier des solutions et des interventions cohérentes et complémentaires ;

contribuer au rayonnement de la démarche MADA, d'initiatives innovantes et de pratiques exemplaires afin de faciliter le passage à l'action ;

informer le milieu municipal sur le rôle qu'il peut jouer dans le développement de projets favorisant le vieillir et vivre ensemble dans la communauté ;

faciliter les échanges et le réseautage entre les acteurs de la démarche MADA.

Citations :

« La tenue de cette première journée nationale des Municipalités amies des aînés au Québec est une formidable occasion pour bâtir des collectivités plus inclusives pour les personnes aînées et d'accompagner les acteurs municipaux et des organisations qui œuvrent sur le terrain. Cette rencontre nous permettra de souligner l'engagement de toutes les personnes qui unissent leurs efforts au quotidien pour relever les défis associés au vieillissement de la population et pour lever les barrières entre les générations. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cette journée est l'occasion pour notre municipalité de présenter le dynamisme de notre communauté ainsi que nos efforts pour offrir aux personnes aînées un milieu de vie plus adapté et sécuritaire. La démarche MADA nous rappelle qu'on peut vieillir de manière épanouissante, en rayonnant au sein de sa communauté et en menant une vie active et autonome, le plus longtemps possible. Je remercie la ministre Blais ainsi que le gouvernement pour cet engagement renouvelé. »

Gilles Bélanger, député d'Orford, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

Faits saillants :

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et municipalités régionales de comté, regroupant 93,5 % de la population québécoise, participent à la démarche MADA. Celle-ci vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Elle applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Il s'agit du premier événement d'envergure s'adressant aux MADA depuis la deuxième Conférence internationale des villes MADA, qui s'est déroulée à Québec, en 2013, où près de 200 conférenciers et 700 personnes d'une quarantaine de pays étaient présents.

Plusieurs rencontres régionales sont prévues à partir de l'automne 2022, et ce, jusqu'en mars 2023, afin de prendre en compte la spécificité des enjeux liés au vieillissement de la population dans certaines régions du Québec.

Lien connexe :

Pour plus de détails ou info : https://espacemuni.org/evenement/evenement-mada/

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591