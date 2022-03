Première journée annuelle nationale de la concertation en proche aidance

QUÉBEC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, souligne la tenue aujourd'hui de la toute première journée annuelle de la concertation en proche aidance.

Cette journée fait suite à la recommandation de la mesure 6 du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 -- Reconnaître pour mieux soutenir, lancé en octobre dernier.

Elle vise essentiellement à assurer l'arrimage, sur le plan national, de tous les secteurs concernés par la question de la proche aidance et à proposer les adaptations nécessaires à l'atteinte des objectifs ambitieux de ce premier Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes.

Cette rencontre, qui réunit des partenaires de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental, permettra, en outre, de dresser un bilan des activités de l'année en cours, de partager une vision commune des enjeux à venir et d'établir des orientations pertinentes.

Citation :

« Notre engagement à reconnaître les personnes proches aidantes nous porte à poser une série d'actions concertées dans la mise en œuvre de notre plan d'action gouvernemental. Je me réjouis de la tenue de cette première journée annuelle de concertation en proche aidance avec les partenaires du gouvernement. C'est une étape importante dans la mise en œuvre de nos actions et une matérialisation de notre volonté à soutenir les personnes proches aidantes en renforçant leur pouvoir d'action et en favorisant l'équilibre entre leur rôle et les autres sphères de leur vie. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« En tant que proche aidante, je suis très touchée que les efforts menés par Mme Blais et ses équipes aient permis de mieux faire connaître, et surtout reconnaître, le rôle crucial que jouent les personnes proches aidantes. Cette première journée annuelle de concertation saura, j'en suis certaine, apporter des pistes de solution pour aider les familles qui, comme la mienne, ont besoin d'un plus grand soutien pour répondre à leurs besoins au quotidien. Ces besoins étant très diversifiés, il faut rassembler tous les partenaires possibles pour assurer un accompagnement bien adapté à la réalité de chaque famille, incluant celles avec des enfants handicapés. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les partenaires qui prennent part à cette première rencontre de la journée annuelle nationale de concertation en proche aidance sont composés :

des membres du comité de suivi du plan d'action gouvernemental pour le soutien aux PPA (comité interministériel associé aux travaux en proche aidance depuis 2019) ;



des membres du comité ministériel pour le soutien aux PPA (associé aux travaux depuis 2019) ;



des membres du comité de direction de l'Observatoire québécois de la proche aidance : nommés en septembre 2021. Il s'agit de nominations ministérielles ;



des membres du Comité de partenaires concernés par le soutien aux PPA : nommés en septembre 2021. Il s'agit de nominations ministérielles ;



des coordonnateurs territoriaux en proche aidance des établissements du RSSS ;



des conseillers en développement régional de l'Appui pour les proches aidants ;



des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux, de l'équipe Personnes Proches Aidantes, de l'Appui et de l'Observatoire.

