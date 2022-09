Première entente de principe pour les centres d'hébergement privés CSN - Un succès sur toute la ligne

DRUMMONDVILLE, QC, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du Centre-du-Québec-CSN ont accepté la récente entente de principe à 95 % lors d'un vote qui s'est tenu le 20 septembre. Cette entente de principe, intervenue à la résidence des Terrasses de la fonderie, est la première de l'actuelle négociation coordonnée à se tenir dans les centres d'hébergement privés syndiqués avec la CSN.

« Les gains que nous sommes allés chercher sont substantiels et inspirants pour le reste du secteur. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'atteindre grâce à notre solidarité et à notre détermination. L'un des gains majeurs est sans contredit l'augmentation salariale pour tous les titres d'emplois », affirme la présidente du syndicat, Louise Bonin.

L'entente de principe apporte des changements majeurs pour les conditions de travail des employé-es des Terrasses de la fonderie. Prenons l'exemple des salaires horaires : un ou une préposé-e aux bénéficiaires verra le sien passer de 15,11 $ à 21,50 $ l'heure sur 3 ans.

« Aucun titre d'emploi ne sera sous les 18 $ l'heure d'ici 3 ans. C'est un gain majeur. Si le gouvernement n'agit pas sur la question du salaire minimum à 18 $, nous allons le faire dans nos conventions collectives. La CSN va également continuer de revendiquer une hausse substantielle du salaire minimum pour tous les travailleurs et travailleuses, qu'ils soient syndiqués ou non », de renchérir Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Pour Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), « la force de notre mouvement de négociation coordonnée fait ses preuves. L'entente fait la démonstration que nos demandes sont raisonnables et accessibles sur le plan du salaire et des conditions de travail. Cette victoire n'est que la première d'une longue série à venir ! De meilleures conditions de travail vont permettre une plus grande rétention de personnel, ce qui est aussi une victoire pour les aîné-es ».

« La force de notre mouvement de négociation coordonnée est incontestable. Plus grand sera notre nombre, plus nous enregistrerons des victoires de la sorte. Chacune d'entre elles viendra influencer positivement toutes les autres négociations du secteur en démontrant que c'est possible », de conclure Marlène Ross, représentante du secteur des CHP à la FSSS-CSN

Le Syndicat régional des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement du Centre-du- Québec-CSN représente 115 membres de la région.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte près de 3 700 membres répartis parmi 20 syndicats œuvrant dans des centres d'hébergement privés, et ce, partout dans la province.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, dans l'ensemble des régions du Québec.

