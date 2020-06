Première édition virtuelle du festival mondial de la tech - TechnoMontréal invite les Québécois à participer au Campus Party

MONTRÉAL, le 30 juin 2020 /CNW Telbec/ - TechnoMontréal sera l'hôte canadien de la première édition virtuelle du Campus Party. Campus Party est l'un des plus grands festivals d'innovation, de créativité et de technologie au monde. La programmation sous le thème « Redémarrer notre planète », de Campus Party Digital Edition s'articulera autour des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle recevra des conférenciers de marque tels que Al Gore, ancien vice-président des États-Unis et lauréat du prix Nobel, Sir Tim Berners-Lee, fondateur du World Wide Web, Denise Williams, PDG du Firsts Nations Tech Council ainsi que Radia Perlman, inventrice du protocole Spanning Tree. TechnoMontréal, en partenariat avec MCI Group Canada et Yulism, sera l'hôte d'un brainstorm mondial sur la thématique du redémarrage de notre planète, où plus de 700 000 Campuseiros (tous ceux impliqués dans la communauté de Campus Party) provenant du monde entier travailleront ensemble durant 3 jours et 3 nuits pour réinventer la planète de demain à travers la technologie.

Le Campus Party Digital Edition c'est : 30 pays, 3 jours (9 au 11 juillet), 150 canaux de diffusion et plus de 2000 conférenciers dont 50 conférenciers d'honneur. L'événement sera diffusé en ligne et en direct pendant trois jours, sans interruption sur le site Internet de l'événement (https://fr-canada-digital.campus-party.org) et sur l'application mobile Campus Party. L'accès à l'événement sera gratuit, il sera cependant possible de faire des dons, dont les profits iront à Médecins sans frontières.

« C'est en supportant et en unissant les talents du monde entier que nous allons prendre part au mouvement pour faire de cette crise une opportunité collective. Nous sommes enthousiastes d'accueillir les Campuseiros québécois à se joindre à notre communauté à l'occasion de la première édition mondiale ! », a déclaré Juliano Lissoni, directeur du Campus Party.

L'événement, qui se déroule normalement dans plusieurs villes à différents moments de l'année, devait être annulé en raison de la pandémie. Toutefois, les organisateurs mondiaux ont saisi l'opportunité de réunir tous les Campuseiros dans un même événement global, virtuel et simultané. C'est TechnoMontréal qui sera l'hôte canadien de cette édition.

« En prenant part à des projets d'envergure tels que le Campus Party Digital Edition, l'équipe de TechnoMontréal souhaite faire découvrir les talents québécois à l'échelle mondiale dans le domaine des technologies. Nous invitons tous les Québécois à prendre part à l'événement, à s'instruire et célébrer la créativité et l'innovation, tout en contribuant au rayonnement du Québec ! », a déclaré François Borrelli, président-directeur général de TechnoMontréal.

À propos de TechnoMontréal

TechnoMontréal, la grappe industrielle des technologies du Grand Montréal, a pour mandat de mobiliser l'écosystème en mettant en œuvre des stratégies qui accélèrent l'innovation, la compétitivité, la croissance et le rayonnement d'une industrie créatrice de plus de 107 500 emplois. L'organisation réunit les intervenants des secteurs privés, institutionnels et publics des technologies de la mobilité durable, de la santé connectée et du e-commerce. Ensemble, ils répondent à des objectifs communs par des projets structurants pilotés par l'industrie.

